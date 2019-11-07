Энергетика

РБКРБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин

Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Нефтяники попросят Путина не вводить налог на попутный нефтяной газ

Также свое возражение высказала "Роснефть", а Ассоциация независимых нефтяных компаний "Ассонефть" написала соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Козаку, главе Минэнерго Александру Новаку и главе ФАС Игорю Артемьеву.
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URA.Ru07 ноября в 20:17

Нефтяники высказались против налога на добычу попутного нефтяного газа

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