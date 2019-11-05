Энергетика
КоммерсантъНезависимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Клановая экономика. За бизнес «Роснефти» и «Газпрома» придется платить «Сибуру»
ТюменьPRO05 ноября в 09:02
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Как отмечается на официальном сайте ведомства, на видео запечатлена 33-летняя девушка, не имеющая допуска к управлению воздушным судном и осуществлению пассажирских перевозок.
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Домашние стартовые кассовые сборы фантастического триллера "Доктор Сон", являющегося сиквелом знаменитой экранизации произведения Стивена Кинга "Сияние", могут оказаться больше, чем у боевика "Терминатор: Темные судьбы".
Kinonews.ru вчера в 16:03
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«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
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Неизвестно получила ли китайская версия наушников такие же функции и возможности как AirPods Pro.
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Хотя, оговоримся – новая KIA Optima перестает быть полноценным бизнес-седаном и превращается в стильный молодежный фастбэк с купеобразным кузовом.
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МИД сообщил о реакции США на приглашение Путина Трампу посетить Москву
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