Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

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