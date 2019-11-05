Энергетика
КоммерсантъНезависимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Клановая экономика. За бизнес «Роснефти» и «Газпрома» придется платить «Сибуру»
ТюменьPRO05 ноября в 09:02
Автоматически обработаны 7083 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
Общество
Главным редактором телеканала «Дождь» станет Тихон Дзядко
Накануне "Дождь" сообщил, что Александра Перепелова до конца 2019 года покинет должность главного редактора канала.
ТАСС 04:22
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 03:51
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru 05 ноября в 05:18
Происшествия
СК возбудил дело после массового отравления детей в поезде
Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей, которые ехали на поезде из санатория в Минеральных Водах в Москву.
RT на русском 03:57
Общество
Роскомнадзор предложил наказывать за покупку украденных данных
Роскомнадзор к весне 2020 года подготовит и вынесет на общественное обсуждение поправки об ответственности за покупку украденных персональных данных.
BFM.ru 04:13
Экономика
Центробанк видит потенциал для снижения ключевой ставки
На фоне текущих экономических условий Банк России видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила она.
Российская газета 03:22
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Происшествия
В Якутии завели дело после того, как девушке дали «порулить» самолетом
Российская газета 04:15
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Газета.Ru вчера в 04:16
Политика
Лавров не поддерживает лишение Deutsche Welle аккредитации
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не будет вводить каких-либо санкций в отношении зарубежных средств массовой информации, в частности - против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.
Газета.Ru вчера в 07:05
Общество
Средний класс оказался самым закредитованным в России
В свою очередь ипотеку имеют 4,6% россиян с высокими доходами, 5,1% — со средними доходами и 7,9% граждан с низкими доходами.
BFM.ru 01:08
Происшествия
В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка
Наташа Королева рассказала, как из-за интимных фото потеряла ребенка.
ФАН 02:25
Происшествия
В Томской области избили врача за констатацию смерти пациента
Прибывшие врачи констатировали смерть мужчины, однако появившийся родственник покойного потребовал продолжать оказывать пациенту медицинскую помощь.
Московский Комсомолец 03:53
Шоу-бизнес
Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной
Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.
Neva.Today вчера в 10:06
Общество
В розничных магазинах полностью распродали смартфоны «Яндекс.Телефон»
Розничные сети полностью распродали смартфоны "Яндекс.Телефон", пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу "Яндекса".
Интерфакс 02:34
Культура
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Радио Sputnik вчера в 04:44
Общество
AliExpress объявил о сокращении срока доставки в Россию
Логистический оператор Cianiao, дочерняя компания Alibaba Group, запустил три прямых авиарейса между Китаем и российскими городами-миллионниками – Москвой, Екатеринбургом и Новосибирском, сообщается в пресс-релизе AliExpress в России.
Ведомости 02:00
Технологии
«Росатом» создаст квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей
Госкорпорация "Росатом" заявила о проекте по созданию отечественного квантового компьютера и библиотеки квантовых алгоритмов.
Народные новости 04:54
Происшествия
СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове
Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, запечатлевших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.
Российская газета 02:10
Экономика
Названа причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
Lenta.ru вчера в 06:27
Гаджеты
Vivo представила новый смартфон Vivo Y19
Китайский бренд Vivo намерен в ближайшее время начать продажи новинки смартфона Vivo Y19, который поступит на рынок по цене от 15 тысяч рублей.
Vevby.ru вчера в 01:13
Общество
Британский словарь определил словосочетание года
Толковый словарь английского языка Коллинза назвал выражение climate strike ("климатическая забастовка") главным словосочетанием 2019 года.
Москва 24 02:33
Спорт
Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории
Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.
РЕН ТВ 03:50
Политика
Посольство Украины в США просит NYT исправить карту страны без Крыма
"Посольство в очередной раз обратилось к редакторам издания The New York Times с призывом не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде", - говорится в сообщении, опубликованном в среду в Facebook украинским посольством в США.
ТАСС 04:05
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в России к концу недели
В Красноярске днем в конце недели ожидается до -14 градусов, ночью до -18.
Известия 03:45
Экономика
Новость о постепенной отмене пошлин США и Китая взорвала рынки
Китай заявил, что договорился с США о поэтапном снижении тарифов Представитель Министерства торговли КНР заявил, что Китай и США договорились о пропорциональном снижении тарифов на товары друг друга.
Profinance.ru 02:49