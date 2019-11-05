Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.

Политика Украина пообещала найти способы блокировки «Северного потока – 2» Украина, Польша и страны Балтии найдут другой способ заблокировать «Северный поток – 2», несмотря на намерения властей Германии спасти газопровод.

Армия и оружие Россия и Индия разработают программу ВТС до 2030 года "Идёт работа по согласованию программы российско-индийского военно-технического сотрудничества до 2030 года", - говорится в сообщении по итогам встречи вице-премьера Юрия Борисова с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом.

Футбол Футболисты ЦСКА набрали первое очко в Лиге Европы Столичный ЦСКА сыграл вничью с венгерским «Ференцварошем» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы.

Политика Комитет ГА ООН принял резолюцию РФ по борьбе с героизацией нацизма Третий комитет Генассамблеи ООН по социальным и гуманитарным вопросам принял большинством голосов предложенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма, передает корреспондент "Интерфакса".

Общество В Центробанке рассказали о схеме работы телефонных мошенников Телефонные мошенники выстраивают разговор со своими жертвами так, что те сами предоставляют им личные данные, и могут найти подход даже к самым подкованным клиентам банков, заявил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев.

Происшествия Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове Украинские и французские фанаты устроили массовую драку во Львове, передает РИА "Новости".

Гаджеты В России появился сервис аренды айфонов Сеть магазинов re:Store, крупнейший в России продавец техники Apple, запустил сервис аренды айфонов, сообщает Forbes.

Армия и оружие Российская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии 5 ноября российская военная полиция и турецкие военнослужащие в штатном режиме провели второе патрулирование возле города Кобани на севере Сирии.

Общество Мужчину в Москве не пустили в самолет из-за слишком толстого кота Мужчину со слишком тяжелым котом не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток.

Экономика Иностранным продюсерам возместят затраты на съемки в России В 2019 году из российского бюджета будет выделено 70 миллионов рублей на компенсацию части затрат иностранным продюсерам, которые снимают кино в России.

Политика Комитет ООН проголосовал против предложенного РФ переноса из Нью-Йорка "Большинство членов комитета проголосовало против предложения РФ о возможности переноса его работы из Нью-Йорка в Вену или Женеву", - говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Ольга Бузова рассказала о пережитом насилии Бузова не стала уточнять, кто именно проявлял по отношению к ней домашнее насилие.

Гаджеты Билл Гейтс назвал причину победы Android над Windows Mobile Сооснователь Microsoft Билл Гейтс в рамках DealBook Conference заявил, что операционная система Windows Mobile проиграла Android из-за антимонопольного расследования Министерства юстиции США.

Общество Госдума увеличивает ожидаемый период выплаты накопительной пенсии Правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Происшествия Двое россиян утонули на одном пляже в Таиланде с разницей в день Два российских туриста не смогли самостоятельно выплыть на берег пляжа Карон на тайском острове Пхукет и захлебнулись, сообщает в четверг газета Phuket News.

Футбол Тонни Вильена: «„Краснодару“ непозволительно так играть на уровне Лиги Европы» Полузащитник «Краснодара» Тонни Вильена после победы (3:1) над «Трабзонспором» в рамках 4 тура группового этапа Лиги Европы остался удовлетворен результатом, но раскритиковал саму игру «горожан».

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Политика Столтенберг ответил на слова Макрона о «смерти мозга» НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Ангела Меркель встретились в четверг в Берлине, и особое внимание им пришлось уделить речи Эммануэля Макрона о "смерти мозга" альянса.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Авто Toyota представила новый кроссовер Raize за миллион рублей Японский автопроизводитель Toyota представил новый компактный кроссовер Toyota Raize.

Здоровье Реформу поддержали Сенатор отметил успешную реализацию национального проекта «Здравоохранение» и медицинской реформы, запущенной по инициативе губернатора Валерия Лимаренко.

Политика Макрон назвал три сценария развития России В интервью журналу The Economist президент Франции Эмманюэль Макрон изложил свой взгляд на развитие России.

Технологии «Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей Как пишут "Ведомости", в рамках соглашения с правительством "Росатом" запустил проект по созданию квантового компьютера.