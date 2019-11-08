Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъНезависимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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