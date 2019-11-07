Также свое возражение высказала "Роснефть", а Ассоциация независимых нефтяных компаний "Ассонефть" написала соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Козаку, главе Минэнерго Александру Новаку и главе ФАС Игорю Артемьеву.

с чего всё началось

Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ

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