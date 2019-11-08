Энергетика
РБКНезависимые нефтяники пожаловались Козаку на Минфин
Независимые нефтяные компании пожаловались в правительство на инициативу Минфина ввести налог на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7074 источника, обновлено в 14:36, Ашберн
Политика
Комитет ООН отклонил просьбу России перенести его работу из США
Первый комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению проголосовал в пятницу против предложения России рассмотреть возможность переноса его работы из США, если всемирная организация и Вашингтон не решат проблемы с невыдачей виз российским делегатам.
Известия 13:30
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Хоккей
«Вашингтон» победил «Флориду», у Овечкина и Кузнецова по три очка
34-летний российский нападающий оформил дубль и сделал одну результативную передачу. Теперь у него 22 (13+9) очка в 17 матчах сезона.
Советский спорт 01:28
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета 05:02
Авто
В России Volkswagen Touareg получил новый мотор
По данным пресс-службы марки, в России Volkswagen Touareg в версии Exclusive получил новый бензиновый мотор, отдача которого составляет 340 л.с. В паре с силовой установкой будет трудиться 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия и полный привод.
SpeedMe 06:24
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
RT на русском 11:28
Транспорт
Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости 09:41
Армия и оружие
Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
Стало известно о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура
Юрий Смитюк / wikipedia В Приморском сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти его друга - козла Тимура, сообщает РИА Новости.
РЕН ТВ 10:29
Общество
Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин и известный российский бизнесмен Роман Абрамович сегодня посетили место приземления Юрия Гагарина в Энгельсском районе.
Взгляд-инфо 07:36
Общество
В Грузии начались протесты против фильма о геях
В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.
Lenta.ru 11:46
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Религия
В РПЦ отреагировали на признание ПЦУ Александрийской церковью
Русская православная церковь с глубокой скорбью восприняла решение патриарха Александрийского Феодора Второго признать раскольническую Православную церковь Украины и внести имя ее главы Епифания Думенко в диптих, заявил РИА Новости заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
РИА Новости 10:10
Гаджеты
15 смартфонов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию MIUI 11
15 смартфонов китайских брендов Xiaomi и Redmi получили стабильную версию прошивки MIUI 11 на базе мобильной операционной системы Android 10.
UfacityNews.ru 13:38
Политика
Бундестаг заткнул «Северный поток-2» в угоду Киеву
В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод «Северный поток-2» мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС.
Свободная Пресса 05:36
Кино
Стивен Кинг пришел в восторг от фильма «Доктор Сон»
Культуромания 06 ноября в 09:28
Экономика
Центробанк предупредил о подорожании ОСАГО
Банк России ждет роста средней стоимости полиса ОСАГО на 20 – 25% после увеличения выплат за вред жизни и здоровью с 500 тыс. до 2 млн руб. Об этом на парламентских чтениях в Совете федерации заявил заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru 10:24
Экономика
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 14:08
Общество
Правительство установило размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год.
RT на русском 13:21
Авто
АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
Lada Vision 4x4 считается прообразом следующего поколения внедорожника Lada 4x4, хотя в интервью корреспонденту "РГ" Стив Маттин (главный дизайнер АвтоВАЗа) утверждал, что Vision 4x4 отражает лишь поиск стиля будущего преемника классической "Нивы" - и не факт, что серийная машина экстерьером и интерьером воспроизведет концепт.
Российская газета вчера в 09:48
Шоу-бизнес
Дерзкая челка: сменившую образ Лорак захвалили
Волосы артистки стали ярче благодаря каштановому отливу. Также Ани Лорак сделали дерзкую челку.
Дни.ру 09:54
Футбол
«Ахмат» и «Урал» сыграли вничью
Sport24.ru 13:23
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру 13:31
Общество
Взносы на капремонт в Петербурге вырастут в 2 раза
Жилищный комитет опубликовал проект постановления о минимальном взносе на капремонт в 2020 году.
АБН 11:20
Общество
Чиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их.
Газета.Ru 13:15
Происшествия
Раскрыты личности напавших на погранзаставу в Таджикистане боевиков ИГ
В ночь на 6 ноября вооруженная группа из 20 боевиков «Исламского государства» напала на погранзаставу на границе Таджикистана и Узбекистана.
Lenta.ru 08:25