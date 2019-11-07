Энергетика
КоммерсантъНезависимые нефтяники выступили против налога на ПНГ
Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).
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Также свое возражение высказала "Роснефть", а Ассоциация независимых нефтяных компаний "Ассонефть" написала соответствующее обращение вице-премьеру Дмитрию Козаку, главе Минэнерго Александру Новаку и главе ФАС Игорю Артемьеву.РИА Новости07 ноября в 19:35
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