Общество

ТАССТАССНезависимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
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