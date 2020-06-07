Общество
ТАССНезависимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе
Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
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«Начали летать военные самолеты»: новые свидетели рассказали о крушении Boeing в Донбассе
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