Происшествия
ТАССНезависимые журналисты нашли новых свидетелей по делу о катастрофе Boeing в Донбассе
Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing.
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«Начали летать военные самолеты»: новые свидетели рассказали о крушении Boeing в Донбассе
Московский Комсомолец15:29
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Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что не знает о возможном переезде ее дяди и его дочери Юлии в Новую Зеландию.
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Карлос Эдуардо заявил о желании вернуться в «Рубин»
Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что не против вернуться в казанский клуб.
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Онищенко призвал решительнее снимать ограничения в Москве
Онищенко считает, что в Москве нужно более решительно "выходить из этих мер".
РИА Новости вчера в 19:50
Общество
ВОЗ изменила мнение о ношении масок
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изменила мнение о ношении масок — теперь их рекомендуется использовать в общественном транспорте и магазинах.
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Группа ученых заявила, что в лечении коронавирусной инфекции может помочь препарат фамотидин, который применяется при изжоге.
Газета.Ru вчера в 01:58
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Российская газета 09:25
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В Санкт-Петербурге возобновят работу непродовольственных магазинов
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Наличие выработанных антител у переболевших коронавирусом не гарантирует защиту от повторного заражения, поэтому следует и дальше соблюдать меры профилактики, заявила главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова.
Взгляд.ру 14:13
Финансы
ФРС США подставит плечо российскому рублю
Эксперты банка Standard Chartered предрекают резкое падение доллара в случае, если Федеральная резервная система США опустит ключевую ставку до отрицательных значений.
Свободная Пресса вчера в 02:12
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Новые умные часы от Samsung получили название Galaxy Watch 3
Компания Samsung готовит к выходу новинку, смарт-часы следующего поколения. Известно, что они будут носить имя Galaxy Watch 3.
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Взгляд.ру 10:40
Политика
Чехия выслала двух российских дипломатов
В мае в СМИ появилась информация, что некий мужчина с российским дипломатическим паспортом привёз яд в Прагу.
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Адвокат Константин Скрыпник является свидетелем по делу банды Аслана Гагиева, известного по прозвищу Джако, сообщал «Росбалт».
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Доктор Комаровский дал совет переболевшим коронавирусной инфекцией
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Экономика
Дмитрий Бутрин о происходящем на кладбище юридических лиц
Сложность интерпретации статистики смертности в России, связанной с коронавирусной эпидемией, имеет свою аналогию в корпоративном мире, причем прямую: директивные противоэпидемические запреты на работу организаций в масштабах страны не могли не вызвать всплеска закрытия компаний, поскольку сильный шок в экономике всегда приводит именно к этому.
Коммерсантъ 17:55
Политика
Экс-госсекретарь США оценил идею Трампа пригласить РФ на G7
Экс-госсекретарь США Коллин Пауэлл прокомментировал идею приглашения России принять участие в саммите G7, предложенную американским президентом Дональдом Трампом.
Газета.Ru 13:45