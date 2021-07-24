Как пояснил в интервью радиостанции «Говорит Москва» президент Независимого топливного союза Павел Баженов, сейчас на рынке сложилась критическая ситуация, 70% операторов работают в убыток, так как оптовые цены, по которым производители продают бензин независимым компаниям, выше розницы.
Достройка «Северного потока — 2» сделает обеспечение энергетической безопасности Украины главной проблемой государства, заявил гендиректор ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в комментарии телеканалу «Украина 24».
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на «Говорит Москва», директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, что мутации коронавируса не являются основной причиной тяжелого протекания болезни, так как созданные вакцины способны обеспечить защиту от новых штаммов вируса.
Дебют шоу-кара Volkswagen Atlas Cross Sport GT приурочили к выходу на местный рынок хот-хэтчей Golf GTI и Golf R новой генерации, и с их помощью марка намерена дополнительно привлечь внимание клиентов к кроссоверу Volkswagen Atlas.
В Ингушетии, Чечне и других регионах СКФО в ближайшие дни ожидается сильный дождь, гроза, град и ветер до 20-25 м / с. На разных участках реки Амур, по словам Вильфанда, ожидается опасная гидрологическая ситуация.
Уголовное дело возбуждено по факту схода горной породы со склада угольного разреза в реку в городе Углегорск на Сахалине, сообщает в субботу пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Сборная России по стрельбе из лука (Светлана Гомбоева, Елена Осипова и Ксения Перова) победила национальную команду Украины (Вероника Марченко, Анастасия Павлова и Лидия Сиченикова) в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио.