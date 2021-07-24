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Экономика

Независимый топливный союз считает цены на бензин в России низкими

В Независимом топливном союзе назвали справедливую цену на бензин в России.
Lenta.ru
Оптовые цены, по которым производители продают бензин независимым компаниям, выше розницы, подчеркнул Баженов.
Lenta.ru
Когда мировые цены выше внутренних, государство компенсирует часть потерь нефтяной отрасли.
Говорит Москва
Если цены ниже, нефтяные компании платят часть разницы в ценах в госбюджет.
Говорит Москва

С чего всё началось

В Независимом топливном союзе назвали справедливую цену на бензин в России

Как пояснил в интервью радиостанции «Говорит Москва» президент Независимого топливного союза Павел Баженов, сейчас на рынке сложилась критическая ситуация, 70% операторов работают в убыток, так как оптовые цены, по которым производители продают бензин независимым компаниям, выше розницы.
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