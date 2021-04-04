"Сегодня днём, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находились семь человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Мартовские опросы промышленности, опубликованные Институтом Гайдара, показывают на удивление хорошее настроение руководителей крупных предприятий: если бы не рост цен на сырье и материалы, коронавирусный кризис можно было бы считать для этой части экономики пройденным практически без последствий.