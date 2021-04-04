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Известия

Нездоровое состояние: в пандемию кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей

По расчетам экспертов, основанным на жалобах людей, мошенники похитили у россиян почти 2,8 млрд рублей, что на 70% больше, чем в допандемийное время.В источнике
Известия
ИА Красная Весна
Комсомольская правда

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Кибермошенники обогатись за счет жителей России на 2,8 млрд рублей

ИА Красная Весна18:24

Кибермошенники за год похитили у россиян 2,8 миллиарда рублей

Комсомольская правда17:49

Эксперты сообщили об увеличении количества краж со счетов клиентов банков на 60%

Известия18:30
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Интересное

На Сахалине семь человек на снегоходе провалились под лед

"Сегодня днём, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находились семь человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.
Газета.Ruвчера в 01:59

Solo собрал новый состав NoTechies

Состав NoTechies Тимур "layme" Магомедов TBA Владислав "DkFogas" Фролов Даниал "XSvamp1Re" Алибаев Алексей "Solo" Березин Рамзес – 13-й дотер, выступавший и за Virtus.pro, и за NAVI.
Cyber.sports.ruвчера в 14:48

Настроения в промышленности так хороши, что даже цены не выдерживают

Мартовские опросы промышленности, опубликованные Институтом Гайдара, показывают на удивление хорошее настроение руководителей крупных предприятий: если бы не рост цен на сырье и материалы, коронавирусный кризис можно было бы считать для этой части экономики пройденным практически без последствий.
Коммерсантъ18:18