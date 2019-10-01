Футбол
ТАСС«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника
Французский футбольный клуб "Ницца" расторг соглашение с нападающим команды французом Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника за €70 тысяч. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание "L'Equipe".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 19:37, Вашингтон
Политика
Пушков назвал подписание Киевом «формулы Штайнмайера» успехом Москвы
Подписание «формулы Штайнмайера» украинской стороной во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, представляет собой «серьезный успех» Москвы.
Rambler News Service 13:10
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском 16:53
Политика
Премьер-министром Крыма стал Юрий Гоцанюк
Ранее работу в должности главы Крыма и премьер-министра совмещал господин Аксенов, а Юрий Гоцанюк последние три года работал заместителем председателя правительства полуострова.
Коммерсантъ 05:06
Здоровье
Россиянам перестало нравиться качество медпомощи
Удовлетворенность жителей России качеством оказания медицинских услуг в 2018 году понизилась.
Lenta.ru 18:02
Футбол
Огромное письмо от легенды на трибуне и коридор из файеров: перфоманс фанатов «Локо» перед ЛЧ
Sports.ru 16:07
Армия и оружие
В Японии заявили о новых ракетных пусках КНДР
RT на русском 19:11
Музыка
Metallica отменила концерты из-за алкоголизма вокалиста
Легендарная группа Metallica объявила об отмене 8 концертов в рамках мирового тура.
Блокнот.ру 12:23
Общество
В Нью-Йорке запретили термин «нелегальный мигрант»
За нарушение нового регламента предусмотрены штрафы до 250-ти тысяч долларов.
Эхо Москвы 14:30
Гаджеты
Xiaomi отменила анонс смартфона Mi Mix 4
UfacityNews.ru 15:01
Технологии
Срок действия антипиратского меморандума истек
Срок действия подписанного в ноябре 2018 года антипиратского меморандума истек в понедельник, 30 сентября, подтвердили опрошенные РБК топ-менеджеры компаний, подписавших документ.
РБК вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой в 46 лет
Актриса родила малыша от своего молодого возлюбленного, которого долгое время скрывала от прессы. Об этом стало известно 30 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 20:01
Авто
Россияне начали чаще покупать подержанные автомобили в трейд-ин
Рынок новых автомобилей в России продолжает падение. Тем временем продажи подержанных машин набирают обороты.
Новые автомобили вчера в 22:52
Здоровье
Депздрав предостерег от самолечения антибиотиками при ОРВИ
Прием антибиотиков без назначения врача может негативно сказаться на функциях печени и почек, вызвать аллергические реакции и снижение иммунитета.
Агентство Москва вчера в 07:46
Происшествия
Подполковник МЧС покончил с собой в Подмосковье
В подмосковном Переделкино обнаружено тело заместителя главы специального управления Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России подполковника Олега Жукова.
Известия 17:29
Политика
Нидерланды попросили российскую прокуратуру помочь допросить Цемаха
Прокуратура Нидерландов попросила у российских коллег правовой помощи для допроса экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого в Киеве считают свидетелем по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, сообщили РИА Новости в посольстве королевства.
РИА Новости 08:17
Политика
Глава МИД Германии приветствовал согласование «формулы Штайнмайера»
Полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию Борис Грызлов ранее сообщил, что "формула Штайнмайера", предполагающая в том числе вступление в силу закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, была согласована в Минске всеми участниками переговорного процесса.
Экономика сегодня 15:16
Политика
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия 15:37
Политика
Майк Помпео прибыл в Италию для встреч с Конте и папой Франциском
Запланированы встречи Помпео с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, министром иностранных дел Луиджи Ди Майо, формальным главой государства президентом Серджо Маттареллой, а также с папой римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.
REGNUM 08:40
Происшествия
В Якутии девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
В Горном районе Якутии в результате дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом пострадали девять человек, сообщили ТАСС в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
RT на русском 17:59
Культура
Марк Захаров похоронен на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, художественный руководитель московского театра "Ленком" Марк Захаров похоронен во вторник на Новодевичьем кладбище.
ТАСС 08:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Откровенное интервью даст 48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк на телевидении в ближайшее время, об этом заявил её концертный директор Стас Христов.
Ugpressa.ru 16:38
Армия и оружие
Китай показал на параде супермощную ракету
На масштабном военном параде в Пекине, который организован в честь 70-летия образования республики КНР, показали межконтинентальную баллистическую ракету, передает телеканал "360".
Дни.ру 03:24
Общество
Записавшие видеообращение врачи онкоцентра имени Блохина уволились
30 сентября врачи НИИ ДОиГ от имени 26 сотрудников центра обвинили новое руководство в травле и под угрозой увольнения потребовали смены руководства, прозрачного начисления зарплат и аудита строительства новых корпусов, которые почти 20 лет не могут ввести в эксплуатацию.
Известия 03:20
Экономика
Венесуэла провела платеж по долгу России
"Венесуэла провела очередной платеж по долгу России", - сообщили в пресс-службе Минфина России.
Российская газета 11:55
Армия и оружие
Трамп заявил о завершении полной модернизации ядерных сил США
Политическая Экспертиза 02:43