Футбол
ТАСС«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника
Французский футбольный клуб "Ницца" расторг соглашение с нападающим команды французом Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника за €70 тысяч. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание "L'Equipe".
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«Ницца» расторгла контракт с Диаби, который сознался в краже дорогих часов у Дольберга
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«Ницца» разорвала контракт с форвардом, который обокрал однуклубника на 70 тысяч евро
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«Ницца» расторгла контракт с нападающим Диаби, укравшим часы у одоклубника
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