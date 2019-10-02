Футбол
ТАСС«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника
Французский футбольный клуб "Ницца" расторг соглашение с нападающим команды французом Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника за €70 тысяч. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание "L'Equipe".
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Происшествия
Мужчина с двумя детьми выпал из окна в Саратове
REGNUM вчера в 11:04
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru вчера в 15:06
Политика
Нидерланды призвали изучить роль Украины в крушении МН17
Депутаты парламента Нидерландов потребовали от кабмина страны изучить роль Украины в крушении рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.
BFM.ru 01:22
Политика
Тимошенко назвала «формулу Штайнмайера» угрозой для Украины
Народный депутат Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко выразила мнение, что подписанная в Минске представителем Киева "формула Штайнмайера" недопустима для Украины, а также является угрозой для страны.
Газета.Ru вчера в 23:06
Армия и оружие
США одобрили продажу Украине 150 ракет и двух комплексов Javelin
США одобрили продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на общую сумму в $39 млн.
Известия вчера в 15:37
Политика
Порошенко назвал формулу Штайнмайера попыткой снятия санкций с России
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские представители во время встречи контактной группы в Минске подписали так называемую "формулу Штайнмайера".
Газета.Ru 02:07
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45
Экономика
Дудь записал программу с убежавшим во Францию экономистом Гуриевым
Экономист рассказал, когда "придет конец доллару" Сбежавший из России во Францию экономист Сергей Гуриев дал интервью журналисту Юрию Дудю.
SM News вчера в 04:31
Общество
Роскачество дало рекомендации по использованию пластиковой упаковки
Пластик является одним из самых распространенных материалов для упаковки продукции, в том числе пищевой, его безопасность должна быть подтверждена техническим регламентом, но чтобы избежать ущерба для здоровья, не менее важно правильно его использовать, говорится в сообщении Роскачества.
РИА Новости 01:15
Культура
Умер композитор «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
Российская газета 02:41
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Футбол
Адиев: «У меня сейчас нет амбиций, раз я согласился вернуться на роль помощника Шалимова»
Ранее стало известно, что Адиев вошел в тренерский штаб Игоря Шалимова после отставки Рашида Рахимова.
Sport24.ru вчера в 07:29
Политика
Противники «формулы Штайнмайера» устроили акцию у офиса Зеленского
Около 700 человек, выступающих против подписания «формулы Штайнмайера», собрались у офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.
РБК вчера в 17:14
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
В Екатеринбурге во время движения автобуса общественного транспорта по маршруту № 19 произошёл конфликт между мужчиной-кондуктором и пассажиркой.
REGNUM вчера в 22:49
Армия и оружие
В Миассе начался осенний призыв
U24.ru 03:03
Экономика
Санкции США ударили по судовладельцу танкеров «Ямал СПГ»
Санкции США против крупнейшей в мире китайской шипинговой компании Cosco, введенные 25 сентября, ударили по проекту «Новатэка» «Ямал СПГ», сообщает газета «Коммерсантъ».
Ведомости 30 сентября в 13:16
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержан по делу о мошенничестве
Заместитель генерального директора компании "Аэрофлот" Владимир Александров задержан в рамках уголовного дела о мошенничестве, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 18:25
Происшествия
Замглавы спецуправления МЧС покончил с собой
Замначальника специального управления № 100 Федеральной противопожарной службы МЧС России Олег Жуков покончил с собой, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Московской области.
РБК 01:57
Происшествия
Мосгорсуд изменил Устинову реальный срок на условный
Коммерсантъ 30 сентября в 05:27
Шоу-бизнес
Василиса Володина опровергла уход Гузеевой из шоу «Давай поженимся»
Астролог и коллега Ларисы Гузеевой Василиса Володина прокомментировала уход Ларисы Гузеевой из передачи «Давай поженимся».
Телепрограмма вчера в 07:50
Музыка
Иван Ургант пошутил про скандальную песню Бориса Гребенщикова
Говорит Москва 00:57
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц опроверг слухи о ее романе с Константином Меладзе
В Сети появились слухи об измене Константина Меладзе супруге Вере Брежневой с подопечной Эрикой Герцег.
Дни24 вчера в 04:22
Происшествия
Мошенники знают о суммах уплаченных налогов 20 млн россиян
Информация о 20 млн налогоплательщиках России распространяется злоумышленниками в интернете.
NashGorod.ru вчера в 09:20
Гаджеты
Samsung подвел первые итоги лизинговой программы смартфонов
Samsung подвел итоги лизинговой программы, запущенной год назад.
Ведомости вчера в 11:34
Происшествия
В Вольске за гибель человека возле кладбища задержали двух полицейских
В Вольске выявлены предполагаемые виновники гибели человека, труп которого обнаружили на кладбище.
Про Вольск 01:59
Общество
Эксперты назвали районы Москвы с самой низкой себестоимостью квартир
Ожидаемо, дороже всего обходится строительство домов в Центральном административном округе — 112,6 тыс. руб. за 1 кв. м, дешевле всего в Новомосковском — 53,2 тыс. руб. Средняя себестоимость жилья в столице составляет, по версии PwC, 79,6 тыс руб. Как считали В своих расчетах аналитики PwC учитывали стоимость строительных материалов и услуг, а также расценки на землю.
РБК вчера в 17:00
Общество
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 30 сентября в 01:01
Общество
Названы наиболее страдающие от изменения климата города России
Известия вчера в 23:15
Энергетика
«Газпром» назвал ситуацию с выдачей разрешения на СП-2 геополитической
Ситуация с выдачей Данией разрешения на укладку труб «Северного потока — 2» является «чисто геополитической» и связана с желанием США заместить российский газ своим СПГ.
RT на русском 02:43
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с легковушкой и автобусом в Петербурге
Восемь человек пострадали в результате ДТП на Волхонском шоссе в Ленинградской области у границы с Санкт-Петербургом, один человек погиб.
РБК 03:06