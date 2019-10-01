Футбол
ТАСС«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника
Французский футбольный клуб "Ницца" расторг соглашение с нападающим команды французом Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника за €70 тысяч. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание "L'Equipe".
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