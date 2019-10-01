Французский футбольный клуб «Ницца» расторг контракт с нападающим Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника Каспера Дольберга за €70 тысяч. Французский футболист после инцидента признался в краже, сообщает L'Equipe.

«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника

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