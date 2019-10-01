Футбол
News.ru«Ницца» расторгла контракт с футболистом, укравшим часы у одноклубника
Французский футбольный клуб «Ницца» расторг контракт с нападающим Ламином Диаби-Фадига, который украл часы у одноклубника Каспера Дольберга за €70 тысяч. Французский футболист после инцидента признался в краже, сообщает L'Equipe.
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Общество
«Автодор» отсудил у оппозиционеров 3,4 млн рублей из-за акции 27 июля
Коптевский суд Москвы во вторник удовлетворил иск ГБУ "Автомобильные дороги" к организаторам несогласованной акции 27 июля в центре столицы о возмещении убытков из-за простоя транспорта и повреждений, причиненных участниками мероприятия.
Интерфакс 12:41
Общество
ФНС предупредила о поддельных налоговых извещениях
В России участились случаи с поддельными уведомлениями об уплате налогов, сообщает РБК со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ вчера в 11:05
Музыка
Макаревич прокомментировал оппозиционную песню Гребенщикова
Музыкант Андрей Макаревич на просьбу корреспондента «МК» высказать своё отношение к нашумевшей в последние дни в соцсетях новой песне Бориса Гребенщикова «Вечерний М», предложил послушать его композицию «Четыре неразлучных таракана и сверчок».
Московский Комсомолец вчера в 12:47
Политика
Зеленский заявил, что никогда не встречался с адвокатом Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался с адвокатом своего американского коллеги Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.
ТАСС 13:03
Политика
Согласован график разведения сил в Золотом и Петровском в Донбассе
Контактная группа согласовала график разведения сил на пилотных участках в Донбассе.
ТК Звезда 13:05
Интернет
WhatsApp начал тестировать функции исчезающих сообщений
Мессенджер WhatsApp начал тестировать новую функцию — исчезающие сообщения, сообщает специализированный портал WABetaInfo.
Мой Брянск 11:20
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Шоу-бизнес
Пугачева сделала замечание Билану
Алла Пугачева прокомментировала публикацию Димы Билана в Instagram, в которой он в очередной раз попросил прощения перед Самарой за неудачное выступление на Дне города.
Рамблер 11:33
Происшествия
К заместителю гендиректора «Аэрофлота» пришли сотрудники ФСБ и СК
Заместителя генерального директора «Аэрофлота» Владимира Александрова допросили представители Федеральной службы безопасности и Следственного комитета России.
Известия 12:44
Политика
Подписано соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром
На полях Высшего евразийского экономического совета в Ереване подписано соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Сингапуром, сообщает Минэкономразвития РФ.
Finam.Ru 10:58
Шоу-бизнес
Директор Эрики Герц высказался о ее романе с Константином Меладзе
Фото: Многие считают, что Брежневу постигла судьба экс-супруги Меладзе Как сообщает издание «Пятый канал», продюсера с его подопечной связывают исключительно рабочие отношения, ни о каком романе и речи не идет.
Bimru.ru 02:27
Общество
Онколог центра Блохина рассказал о ситуации в медучреждении
Ранее сообщалось, что пять врачей НИИ детской онкологии и гематологии исследовательского центра им. Блохина подали заявления об увольнении в знак протеста против нового руководства.
Газета.Ru 11:20
Культура
Собчак прокомментировала отсутствие ее программы на Первом канале
Ранее стало известно, что Первый канал удалил промо-ролик с участием Собчак, где говорится, что она будет телеведущей знаменитого ток-шоу "Пусть говорят".
VSE42.RU вчера в 20:13
Политика
В Пекине прошел военный парад в честь 70-летия образования КНР
Пекин отметил 70-летнюю годовщину образования Китайской Народной Республики большим военным парадом, 1 октября передает агентство Associated Press.
REGNUM 12:20
Политика
Глава Камчатки предложил Навальному возглавить местное село
По мнению чиновника, если Навальный сам попробует встать во главе села Средние Пахачи, то это принесет ему "бесценный управленческий опыт".
ЗакC.Ру 11:26
Общество
МВД заявило о 20 тыс. участников митинга в Москве
В согласованном митинге в поддержку участников несанкционированных акций на проспекте Академика Сахарова в Москве участвует не менее 20 тыс. человек.
Известия 29 сентября в 09:12
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Политика
Макрон поддержал продолжение работы делегации РФ в ПАСЕ
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что полностью поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы и его Парламентской ассамблее.
Известия 07:57
Авто
Hyundai назвала стоимость подписки на свои автомобили в России
Тарантас Ньюс 09:18
Политика
В Госдуме прокомментировали условия ФРГ для снятия санкций с России
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал RT заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта о том, что для снятия или ослабления антироссийских санкций необходим прогресс в реализации минских договорённостей.
RT на русском вчера в 08:11
Происшествия
Сотрудник СК умер после нападения в Москве
Сотрудник СК умер после нападения с ножом у проходной в Москве, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:22
Наука
В мускулатуре человеческого эмбриона найдено наследие палеозоя
Интересно, что некоторые атавистические мышцы потом изредка встречаются у взрослых, либо в виде анатомических изменений без какого-либо заметного влияния на здоровье, либо в результате врожденных пороков развития.
Популярная механика 11:51
Авто
Объявлены цены на Toyota RAV4 нового поколения
Российские дилеры Toyota сегодня начинают прием заказов на кроссовер Toyota RAV4 пятого поколения, производство которого стартует на заводе в Санкт-Петербурге.
Автостат 01:25
Здоровье
Невролог рассказал, о чем предупреждает «дергающийся» глаз
Непроизвольное сокращение круговой мышцы глаза - миокимия - достаточно распространенное явление, которое, как правило, возникает внезапно и беспокоит непродолжительное время.
Российская газета 01:17
Происшествия
На Урале муж до смерти забил жену на глазах у детей
Тело убитой матери троих детей было обнаружено примерно в 07:30 в её квартире 29 сентября.
Московский Комсомолец 10:52
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет с детьми на премьеру фильма «Малефисента»
30 сентября в Лос-Анджелесе в кинотеатре El Capitan состоялась мировая премьера фильма Disney «Малефисента: Владычица тьмы».
Летидор 11:58