Энергетика
РИА НовостиНичего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
Читать в источнике
Оценить69
с чего всё началось
В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.РИА Новости01:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 09:22, Ашберн
Общество
Пригожин прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Neva.Today 06:41
Игры
Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales
Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года.
Игромания.ру 11 июня в 16:11
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня 03:17
Политика
Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции
Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции.
Взгляд.ру 11 июня в 13:35
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК вчера в 10:52
Происшествия
Дочь Ефремова обратилась к семье погибшего в аварии водителя
Дочь актера Михаила Ефремова записала обращение к семье Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием ее отца.
Аргументы и Факты вчера в 20:04
Происшествия
На трассе в Китае взорвался бензовоз
В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань.
Известия 07:55
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru 07:00
Здоровье
Перечислены скрытые симптомы коронавируса
Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 01:10
Политика
В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым
Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал идею президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма «монологом с зеркалом».
Известия 08:50
Наука
Учёные обнаружили странные структуры у ядра Земли
Геофизики Мэрилендского университета проанализировали тысячи записей сейсмических волн, проходящих через Землю, чтобы идентифицировать структуры, располагающиеся в районе границы между расплавленным ядром Земли и твердым слоем мантии над ним.
Машины и Механизмы 03:38
Происшествия
Ефремова допросили в статусе свидетеля по делу о сбыте наркотиков
Газета.Ru 11 июня в 14:19
Происшествия
Двое пилотов погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Два человека погибли при жесткой посадке легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области, сообщает в субботу МЧС по области.
Интерфакс 05:13
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава оценила ситуацию с коронавирусом
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко оценил ситуацию с распространением COVID-19 в России.
RT на русском вчера в 10:12
Общество
Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском 09:02
Армия и оружие
Военные из Казахстана прибыли в Россию для участия в параде Победы
RT на русском 08:31
Футбол
Булыкин: тренеры «Локомотива» помогут Николичу на матч с «Оренбургом»
Члены тренерского штаба московского "Локомотива" дадут советы Марко Николичу по выбору состава команды на первый после перерыва матч чемпионата России по футболу против "Оренбурга", сказал РИА Новости советник генерального директора "красно-зеленых" Дмитрий Булыкин.
РИА Новости 09:16
Общество
Голикова рассказала о пике заражения коронавирусом в России
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала 11 мая пиком появления новых случаев коронавируса в России.
РИА Новости 05:33
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Общество
Выпускники получат аттестаты без экзаменов
В 2020 году все выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов.
ИжевскИнфо.РУ 11 июня в 04:17
Энергетика
МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ
Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
Известия 10 июня в 04:12
Общество
На фоне коронавируса в России уменьшилось количество браков и разводов
Москва, 13 июня 2020, 14:16 — REGNUM Количество разводов и браков существенно сократилось на фоне угрозы распространения коронавируса в России.
REGNUM 07:16
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
В МУС назвали американские санкции против суда беспрецедентными
Международный уголовный суд (МУС) отреагировал на решение президента США Дональда Трампа ввести санкционные меры.
Газета.Ru 11 июня в 22:49
Общество
Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре
Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».
РБК 06:51
Баскетбол
ЦСКА заступился за Евролигу после угрозы «Панатинаикоса» покинуть ее
Десять баскетбольных клубов с лицензиями Евролиги, включая московский ЦСКА, выступили с заявлениями в поддержку руководства турнира.
Интерфакс-Спорт 08:46
Происшествия
Из-за пожара в ТЦ «Афимолл Сити» в Москве эвакуировали 400 человек
Днем 13 июня в районе «Москва-Сити» произошел пожар в доме № 2 по Пресненской набережной, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МЧС.
РБК 08:42