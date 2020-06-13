В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.

с чего всё началось

Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Игры Sony анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Sony на презентации игр для PlayStation 5 анонсировала Marvel’s Spider-Man: Miles Morales от Insomniac Games, релиз которой состоится в конце этого года. 3

Авто Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры. 8

Политика Путин присвоил представителю СК Петренко звание генерал-майора юстиции Указом президента Владимира Путина руководителю управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светлане Петренко присвоено звание генерал-майора юстиции. 1K

Политика МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны. 2K

Происшествия На трассе в Китае взорвался бензовоз В Китае на трассе G15 «Шэньян–Хайкоу» взорвался бензовоз. Об этом 13 июня сообщило издание BJD. Инцидент произошел возле деревни Ляншань. 5

Здоровье Перечислены скрытые симптомы коронавируса Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости. 588

Политика В Госдуме прокомментировали идею Зеленского обсудить Крым Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал идею президента Украины Владимира Зеленского вернуться к обсуждению вопроса Крыма «монологом с зеркалом». 6

Наука Учёные обнаружили странные структуры у ядра Земли Геофизики Мэрилендского университета проанализировали тысячи записей сейсмических волн, проходящих через Землю, чтобы идентифицировать структуры, располагающиеся в районе границы между расплавленным ядром Земли и твердым слоем мантии над ним. 5

Общество Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.

Футбол Булыкин: тренеры «Локомотива» помогут Николичу на матч с «Оренбургом» Члены тренерского штаба московского "Локомотива" дадут советы Марко Николичу по выбору состава команды на первый после перерыва матч чемпионата России по футболу против "Оренбурга", сказал РИА Новости советник генерального директора "красно-зеленых" Дмитрий Булыкин.

Армия и оружие Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства. 94

Общество Выпускники получат аттестаты без экзаменов В 2020 году все выпускники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов. 1,7K

Энергетика МЭА предсказало крупнейшее в истории падение спроса на газ Мировое потребление газа в 2020 году рекордно сократится — на 150 млрд куб. м, или 4%. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА). 296

Общество Голикова анонсировала промышленное производство вакцины в сентябре Промышленное производство вакцины от коронавируса планируется начать в сентябре, препарат будет выпускать Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ), сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости». 123

Баскетбол ЦСКА заступился за Евролигу после угрозы «Панатинаикоса» покинуть ее Десять баскетбольных клубов с лицензиями Евролиги, включая московский ЦСКА, выступили с заявлениями в поддержку руководства турнира.