Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНичего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новостивчера в 01:16

Подробнее о событии

Эксперт рассказал, как Россия победила в «нефтяной войне» с США и Саудовской Аравией

ФАНвчера в 11:19

США резко нарастили закупки российской нефти — комментарий журналиста

ИА Красная Веснавчера в 11:57

Американские санкции против Венесуэлы бумерангом ударили по Вашингтону

iReactorвчера в 12:50

США не только помогли России выиграть «нефтяную войну», но и потеряли в ней

News.ruвчера в 20:13

Россия переиграла США в нефтяной войне на венесуэльских санкциях

Экономика сегоднявчера в 08:17

Эксперты: США помогли России выиграть нефтяную войну без личных интересов

Актуальные Новостивчера в 06:04

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

РИА Новостивчера в 01:16
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Игры

Sony показала дизайн PlayStation 5

The GEEK 11 июня в 17:45
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Гаджеты

Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон

Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
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Шоу-бизнес

Сергей Жуков показал слезы Бузовой, Асмус и Джанабаевой в новом клипе

Сергей Жуков, певец из РФ, разместил клип на свою новую композицию «Расскажи мне», в котором продемонстрировали слезы Ольги Бузовой, Альбины Джанабаевой и Кристины Асмус.
Discover24 вчера в 05:58
5
Гаджеты

Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S7 показали на рендерах

Astera 12 июня в 10:43
1
Технологии

Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы

В настоящее время популярный сервис YouTube позволяет платным пользователям смотреть видео без рекламы.
Evo-rus.com 12 июня в 14:08
50
Гаджеты

Так будет выглядеть новый смартфон Xiaomi с 12-кратным оптическим зумом? Изображения чехлов для Mi CC10 демонстрируют дизайн новинки

iXBT.com 03:16
Авто

Porsche представила новый Cayenne GTS

Разгон до «сотни» новой Cayenne GTS занимает на 0,4 секунды меньше, чем у предшественника с «шестеркой».
Evo-rus.com 12 июня в 13:22
2
Религия

Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил России

В парке «Патриот» в Подмосковье проходит освящение собора Воскресения Христова — главного храма Вооруженных сил России.
Коммерсантъ 02:59
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Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
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Кино

Опубликован трейлер финального сезона сериала «Тьма» от Netflix

Сегодня, 12 июня, на официальном YouTube-канале стримингового сервиса Netflix вышел трейлер третьего и последнего сезона сериала «Тьма».
RuNews24.ru 12 июня в 07:23
9
Единоборства

Роса победил Агилара раздельным решением судей на UFC on ESPN 10

Бой получился очень упорным, по статистике преимущество по ударам было у Агилара, но судьи признали победу Росы.
Чемпионат вчера в 23:05
Киберспорт

Valve представила аркану для Queen of Pain

Valve выпустила аркану для Queen of Pain в Dota 2. Комплект Eminence of Ristul получат все владельцы Battle Pass 2020, которые прокачают компендиум до 445-го уровня.
CyberSport.ru 12 июня в 02:34
Технологии

Google выпустил бета-версию Android 11

Американская корпорация Google предоставила в открытый доступ для скачивания обновленную операционную систему Android 11.
Evo-rus.com 11 июня в 01:11
10
Кино

Marvel объявила о перезапуске Железного человека

Компания Marvel сделала крупный анонс - один из самых знаковых и узнаваемых супергероев современности - Железный человек - будет заново переосмыслен, а его история рассказана заново, с чистого листа.
Российская газета вчера в 10:25
11
Авто

Поставки электрокаров Volkswagen ID.3 в Европу начнутся в сентябре

Автоновости дня 12 июня в 03:14
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Хоккей

Овечкин победил в номинации «Лучшая гифка сезона» в НХЛ

Капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз", российский форвард Александр Овечкин стал победителем голосования болельщиков НХЛ Fan Choice Awards в номинации "Лучшая гифка".
РИА Новости 01:31
Гаджеты

В сеть утекли новые данные о видеокартах GeForce следующего поколения

Ранее предпологалось, что старшей видеокартой в новой линейке будет RTX 3080, однако согласно новой информации, компания собирается представить ещё одну, более мощную RTX 3090.
ITZine.ru 02:04
Авто

Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail

Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
20
Футбол

ЦСКА проиграл тульскому «Арсеналу»

Vprognoze.ru вчера в 12:04
Киберспорт

Авторы Evil Genius 2: World Domination рассказали, как захватить мир

Игромания.ру вчера в 15:04
Кино

Индиана Джонс назван величайшим героем кино

Читатели журнала Empire в ходе опроса рассказали, что самым лучшим киногероем они считают бесстрашного археолога и центрального персонажа знаменитой франшизы Индиана Джонса.
Петербургский дневник 11 июня в 19:55
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Политика

Интервью Путина анонсировал телеканал Россия 1

Как ожидается, российский лидер затронет темы предлагаемых поправок в Конституцию, а также выскажется о протестных событиях в США.
REGNUM 02:58
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Игры

Новый трейлер The Outlast Trials пугает кабинетом врача с покупным дипломом

Кооперативный хоррор выйдет в следующем году. Студия Red Barrels выкатила новый трейлер своего ужастика The Outlast Trials.
Городской портал Новый Нижний вчера в 19:00
Армия и оружие

В Грузии установили французские системы ПВО — министр обороны

Установка в Грузии французских систем противовоздушной обороны завершена.
ИА Красная Весна 12 июня в 11:56
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Происшествия

В Воронеже иномарка сбила на переходе семью с ребенком

В Воронеже неизвестный водитель автомобиля Audi A8 сбил двух взрослых и 4-летнего ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся.
Обозреватель Врн вчера в 14:15
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Авто

Названы лучшие иномарки стоимостью до 100 тыс. рублей

Эксперты изучили отечественный автомобильный рынок и выделили наиболее интересные подержанные иномарки с ценником до 100 000 рублей.
SpeedMe 03:34
Авто

Появились «живые» фото нового кроссовера Haval

Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили вчера в 00:21
9
Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
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Гаджеты

Новый портативный пеногенератор для мойки авто оценили в $42

Батарея получила поддержку зарядки мощностью 25 Вт, которая зарядит ее за 2,5 часа. Стоимость такого устройства составляет 42 доллара.
Tvoe-avto.com 12 июня в 08:46
Футбол

«Барселона» одержала разгромную победу над «Мальоркой»

REGNUM 01:23
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