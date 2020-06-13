Энергетика
РИА НовостиНичего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.РИА Новостивчера в 01:16
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Эксперты: США помогли России выиграть нефтяную войну без личных интересов
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