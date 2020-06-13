Энергетика
РИА НовостиНичего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.РИА Новости01:16
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Происшествия
У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми
Газета.Ru 19:52
Происшествия
Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца
Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
Космос
Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо
Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
Московский Комсомолец 10 июня в 17:55
Здоровье
Назван продукт, который снижает давление и холестерин
Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
Шоу-бизнес
Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
Недвижимость
Риелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии
Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии.
Российская газета 03:00
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную
На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
Общество
«Уроды»: Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
Телеведущий Михаил Леонтьев в эфире программы "Формула смысла" на радиостанции "Вести ФМ" раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП, которое он учинил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, назвав критикующих "моральными уродами".
РИА Новости 20:08
Происшествия
Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области
Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»
Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
Армия и оружие
Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России
В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
Происшествия
В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции
В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
Гаджеты
Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновились до Android 10
Китайские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, продаваемые на территории ЕС, начали подвергать стабильной прошивке EMUI 10.
Goroday.ru 18:21
Футбол
Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена
More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.
Спорт-Экспресс 12:02
Происшествия
В Китае на шоссе взорвался бензовоз
На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
Наука
Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса
Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
Политика
Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации
Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.
Газета.Ru 10:43
Культура
Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году
Афиша Daily вчера в 06:23
Авто
В Сети рассекретили интерьер обновленного Genesis G70
Не дожидаясь официальной презентации, южнокорейские автопапарацци «слили» в Сеть фотографии салона рестайлингового седана Genesis G70.
Letnews.ru 07:23
Происшествия
Боец ММА Шлеменко обнаружил труп мужчины в реке
Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, как обнаружил тело погибшего мужчины в реке Иртыш рядом с селом Усть-Заостровка Омской области.
RT на русском 08:27
Авто
Alpina представила обновленные BMW Alpina B5 и D5 S
Alpina обновила светотехнику у моделей BMW Alpina B5 и D5 S. Была увеличена решетка радиатора, появились «хищные» бамперы в М-стиле и колёсные диски на 20 дюймов.
REGNUM 11 июня в 05:32
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru 15:11
Кино
Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс
Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь
Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель родила вторую дочь практически в прямом эфире, пригласив на свои партнерские роды оператора.
Народные новости 11 июня в 04:32
Игры
Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе
Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:13
Футбол
«Наполи» вышел в финал Кубка Италии
Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru 17:25