Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНичего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости01:16

Подробнее о событии

Россия переиграла США в нефтяной войне на венесуэльских санкциях

Экономика сегодня08:17

США резко нарастили закупки российской нефти — комментарий журналиста

ИА Красная Весна11:57

Американские санкции против Венесуэлы бумерангом ударили по Вашингтону

iReactor12:50

Эксперт рассказал, как Россия победила в «нефтяной войне» с США и Саудовской Аравией

ФАН11:19

США не только помогли России выиграть «нефтяную войну», н и потеряли в ней

News.ru20:13

Эксперты: США помогли России выиграть нефтяную войну без личных интересов

Актуальные Новости06:04

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

РИА Новости01:16
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Происшествия

У берегов Камчатки перевернулся катер с людьми

Газета.Ru 19:52
2
Происшествия

Глава полиции Атланты подала в отставку после смерти афроамериканца

Глава полиции американского города Атланта Эрика Шилдс подала в отставку в связи со смертью афроамериканца Рэйшарда Брукса после задержания, сообщила мэр города Кейша Лэнс Боттомс.
РИА Новости 18:21
1
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 19:47
938
Космос

Российская космическая обсерватория впервые осмотрела все небо

Российская космическая астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ» впервые осмотрела все небо в рентгеновском диапазоне.
Московский Комсомолец 10 июня в 17:55
13
Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com 05:36
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 12:43
64
Недвижимость

Риелторы предсказали рост спроса на квартиры-студии

Риелторы ожидают увеличения спроса на студии из-за снижения платежеспособности граждан на фоне пандемии.
Российская газета 03:00
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2,1K
Шоу-бизнес

Бывший муж Ани Лорак впервые показал новую возлюбленную

На днях бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу отпраздновал свой 42-й день рождения и впервые показал новую возлюбленную.
Версия.Инфо 12:10
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Общество

«Уроды»: Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП

Телеведущий Михаил Леонтьев в эфире программы "Формула смысла" на радиостанции "Вести ФМ" раскритиковал нападки на актера Михаила Ефремова за смертельное ДТП, которое он учинил в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, назвав критикующих "моральными уродами".
РИА Новости 20:08
74
Происшествия

Два пилота погибли при жесткой посадке Як-52 в Самарской области

Самолет аэроклуба ДОСААФ Як-52 совершил жесткую посадку в районе аэродрома Бобровка в Самарской области, два человека погибли, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС.
BFM.ru 05:06
174
Происшествия

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова

Известия 16:09
4,5K
Экономика

В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Запрет на отмену «банковского роуминга» в первую очередь затронул Сбербанк, который в апреле текущего года отменил комиссии за переводы с карты на карту между своими клиентами по всей стране.
РБК 18:45
151
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вместе появились на шоу «Вечерний Ургант»

Оксана Самойлова и Джиган появились вместе на съемках шоу «Вечерний Ургант».
Дни24 10:12
1
Армия и оружие

Подводный ракетоносец «Князь Владимир» вошел в состав ВМФ России

В боевой состав Военно-Морского флота России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир".
Вести.Ru вчера в 05:12
1,5K
Происшествия

В Казани ввели режим ЧС после взрыва на газовой станции

В Казани после взрыва на газораспределительной станции введен режим ЧС, говорится на сайте регионального управления МЧС России.
Ведомости 03:12
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Гаджеты

Европейские Huawei P20 и P20 Pro обновились до Android 10

Китайские смартфоны Huawei P20 и P20 Pro, продаваемые на территории ЕС, начали подвергать стабильной прошивке EMUI 10.
Goroday.ru 18:21
7
Футбол

Участники акции протеста в Англии атаковали полицию возле Биг-Бена

More violence against police on Bridge street, next to Big Ben. pic.twitter.com/tazFZTefFn — Vinnie O'Dowd (@VinnieoDowd) June 13, 2020 Ранее в столице Великобритании началась акция, в который участвовали в том числе ультраправые, среди которых были футбольные фанаты.
Спорт-Экспресс 12:02
Происшествия

В Китае на шоссе взорвался бензовоз

На скоростном шоссе в китайской провинции Чжэцзян взорвался бензовоз. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Российская газета 08:51
64
Наука

Обнародованы новые результаты испытаний вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna обнародовала предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19.
Lenta.ru 09:12
88
Политика

Лавров и Шойгу посетят Турцию во главе российской делегации

Главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу прибудут в Турцию во главе российской делегации, сообщается на сайте российского МИДа.
Газета.Ru 10:43
355
Культура

Новый аниме-сериал по манге «Шаман Кинг» выйдет в 2021 году

Афиша Daily вчера в 06:23
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Авто

В Сети рассекретили интерьер обновленного Genesis G70

Не дожидаясь официальной презентации, южнокорейские автопапарацци «слили» в Сеть фотографии салона рестайлингового седана Genesis G70.
Letnews.ru 07:23
Происшествия

Боец ММА Шлеменко обнаружил труп мужчины в реке

Экс-чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко рассказал, как обнаружил тело погибшего мужчины в реке Иртыш рядом с селом Усть-Заостровка Омской области.
RT на русском 08:27
8
Авто

Alpina представила обновленные BMW Alpina B5 и D5 S

Alpina обновила светотехнику у моделей BMW Alpina B5 и D5 S. Была увеличена решетка радиатора, появились «хищные» бамперы в М-стиле и колёсные диски на 20 дюймов.
REGNUM 11 июня в 05:32
Политика

Болтон готовит бомбу для Трампа

Торопиться Дженни Дуркан и ее однопартийцам некуда. Время пока что работает на них, и хороших вариантов в отношении Сиэтла у Трампа нет.
Вести.Ru 15:11
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Кино

Лучшим киногероем в истории назван Индиана Джонс

Читатели информационного журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем в кино.
Evo-rus.com 07:15
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Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель родила вторую дочь

Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель родила вторую дочь практически в прямом эфире, пригласив на свои партнерские роды оператора.
Народные новости 11 июня в 04:32
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Игры

Baldur’s Gate III отправится в ранний доступ в августе

Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:13
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Футбол

«Наполи» вышел в финал Кубка Италии

Определился второй финалист Кубка Италии. Им стал "Наполи", обыгравший по сумме двух встреч миланский "Интер".
Вести.Ru 17:25
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