Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.

с чего всё началось

В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

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