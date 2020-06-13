Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиНичего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
РИА Новости01:16

Подробнее о событии

Россия выиграла нефтяную войну благодаря крупным поставкам Urals в США

Политическая Экспертиза07:30

Эксперты: США помогли России выиграть нефтяную войну без личных интересов

Актуальные Новости06:04

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

РИА Новости01:16

США помогли России выйти победителем из нефтяной войны

iReactor03:33

Закупки Urals американцами помогли России выиграть нефтяную войну

Экономика сегодня03:08

США сыграли на руку Москве, закупив тонны российской нефти

Политика Сегодня04:50
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Происшествия

Семья Захарова не приняла извинений Ефремова

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости 06:42
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Происшествия

Михаил Ефремов записал видеообращение к семье погибшего в ДТП

Диалог 05:39
6,3K
Общество

Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи

Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
News.ru вчера в 09:40
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Политика

МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой

Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
2K
Политика

Лавров оценил перспективы широкого сотрудничества России и Европы

Европа в настоящее время переживает масштабный кризис доверия, а потенциал развития ЕС с Россией не реализуется из-за действий западных стран, отринувших идеи Шарля де Голля.
Lenta.ru 05:46
Армия и оружие

Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС

Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
228
Общество

На одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили коронавирус

Профиль вчера в 14:46
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить дело калининградских врачей

Известия 00:16
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Космос

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink

Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
45
Общество

Российские рестораны потеряют 50% своих клиентов из-за пандемии

Российские рестораны могут потерять около 50% своих клиентов из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:32
Происшествия

В Казани взорвался сжиженный газ

Эхо Москвы вчера в 19:11
Гаджеты

Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490

Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
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Здоровье

В Воркуте выявлены еще 173 заболевших короновирусом

В Воркуте подтверждено 173 новых случая заболевших короновирусом. На 13 июня общее число заболевших достигло 691.
Комиинформ 07:27
Шоу-бизнес

Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино

Bimru.ru 11 июня в 13:03
Общество

Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Lenta.ru 06:23
40
Футбол

«Заря» – «Динамо» Киев: центральный матч тура

В центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины 13 июня сыграют луганская «Заря» и киевское «Динамо» - мы составили прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 01:31
Общество

На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19

Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 05:28
Здоровье

В ДНР выявили заражение коронавирусом у 750 человек

С начала эпидемии, инфекция выявлена у 750 человек, об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
ИА Красная Весна 10 июня в 04:27
Общество

Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России

Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
634
Происшествия

Во Франции потушили пожар на атомной подлодке

РБК 04:08
38
Баскетбол

Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги

Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
RT на русском 06:43
Происшествия

При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант

При падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области погибли два человека - инструктор и курсант.
Вести.Ru 06:45
91
Политика

Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ

Отсутствие независимого контроля, вовлеченность в конфликты элит и использование в качестве политического инструмента властью против своих оппонентов являются характерными чертами работы Федеральной службы безопасности (ФСБ), поэтому главная спецслужба страны должна быть реформирована.
Ведомости 11 июня в 07:17
69
Энергетика

Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок

Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости вчера в 21:10
2,2K
Политика

Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО

Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
2K
Происшествия

На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
1,6K
Происшествия

В Китае при взрыве автоцистерны на шоссе погибли четыре человека

РИА Новости 07:28
Футбол

Агент Рафаэля Борре прокомментировал интерес «Зенита» к игроку

Агент Хельмут Веннин, представляющий интересы нападающего Рафаэля Сантоса Борре, заявил РИА Новости, что у него нет информации об интересе петербургского "Зенита" к колумбийскому футболисту.
РИА Новости 06:30
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