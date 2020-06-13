Энергетика
РИА НовостиНичего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
В июне американские нефтеперерабатывающие заводы получат порядка девяти миллионов баррелей российской нефти — вдвое больше, чем в марте. Почему США даже в условиях затоваривания рынка не могут обойтись без поставок из России — в материале РИА Новости.
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с чего всё началось
Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.РИА Новости01:16
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Происшествия
Семья Захарова не приняла извинений Ефремова
Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, отказалась от предложенной им материальной помощи и не приняла извинения, рассказал РИА Новости адвокат Александр Добровинский.
РИА Новости 06:42
Общество
Россиянам не придется собирать справки для получения социальной помощи
Для получения социальной поддержки россияне не должны будут собирать справки, сообщает пресс-служба правительства.
Интерфакс 04:45
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова
Актёр и театральный режиссёр Александр Ширвиндт на страницах своей новой книги «Опережая некролог» рассказал о пьяных выходках своего друга Олега Ефремова, отца Михаила Ефремова.
News.ru вчера в 09:40
Политика
МИД Румынии вызвал посла России из-за заявления Захаровой
Российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина вызвали в Министерство иностранных дел Румынии из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РИА Новости вчера в 09:37
Политика
Лавров оценил перспективы широкого сотрудничества России и Европы
Европа в настоящее время переживает масштабный кризис доверия, а потенциал развития ЕС с Россией не реализуется из-за действий западных стран, отринувших идеи Шарля де Голля.
Lenta.ru 05:46
Армия и оружие
Жители США испугались за Аляску после полета российских Ту-95МС
Плановый полет российских ракетоносцев Ту-95МС над нейтральными водами Тихого океана вызвал беспокойство среди американских читателей сайта информационного канала Fox News.
Вечерняя Москва 11 июня в 10:30
Общество
На одном из крупнейших рынков Пекина обнаружили коронавирус
Профиль вчера в 14:46
Космос
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с пакетом спутников Starlink
Вашингтон, 13 июня 2020, 12:50 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 с пакетом телекоммуникационных спутников Starlink стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида 13 июня, сообщает пресс-служба SpaceX.
REGNUM 05:50
Общество
Российские рестораны потеряют 50% своих клиентов из-за пандемии
Российские рестораны могут потерять около 50% своих клиентов из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:32
Происшествия
В Казани взорвался сжиженный газ
Эхо Москвы вчера в 19:11
Гаджеты
Платы на AMD B550 обещают рекордный разгон памяти: лучше AMD X570 и Intel Z490
Любопытно, что даже для самых продвинутых плат на чипсете Intel Z490 под процессоры Comet Lake-S производители заявляют поддержку памяти DDR4 с частотами до 4800 МГц.
3DNews 11 июня в 13:58
Здоровье
В Воркуте выявлены еще 173 заболевших короновирусом
В Воркуте подтверждено 173 новых случая заболевших короновирусом. На 13 июня общее число заболевших достигло 691.
Комиинформ 07:27
Шоу-бизнес
Антон Криворотов хочет детей от Барбары Пино
Bimru.ru 11 июня в 13:03
Общество
Пригожин отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Lenta.ru 06:23
Футбол
«Заря» – «Динамо» Киев: центральный матч тура
В центральном поединке 26-го тура чемпионата Украины 13 июня сыграют луганская «Заря» и киевское «Динамо» - мы составили прогноз.
Все про Спорт ру вчера в 01:31
Общество
На Украине отменили пробное тестирование для выпускников из-за COVID-19
Кабинет министров Украины отменил проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) для выпускников школ, необходимое для поступления в вузы, заявил в субботу министр здравоохранения страны Максим Степанов.
РИА Новости 05:28
Здоровье
В ДНР выявили заражение коронавирусом у 750 человек
С начала эпидемии, инфекция выявлена у 750 человек, об этом 10 июня сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
ИА Красная Весна 10 июня в 04:27
Общество
Голикова рассказала о пике заболеваемости коронавирусом в России
Пик заболеваемости коронавирусом в России пришёлся на 11 мая, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 05:12
Баскетбол
Десять клубов осудили желание «Панатинаикоса» выйти из баскетбольной Евролиги
Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями А на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после того, как греческий «Панатинаикос» заявил о желании покинуть лигу.
RT на русском 06:43
Происшествия
При падении Як-52 в Самарской области погибли инструктор и курсант
При падении легкомоторного самолета Як-52 в Самарской области погибли два человека - инструктор и курсант.
Вести.Ru 06:45
Политика
Центр «Досье» Михаила Ходорковского призвал реформировать ФСБ
Отсутствие независимого контроля, вовлеченность в конфликты элит и использование в качестве политического инструмента властью против своих оппонентов являются характерными чертами работы Федеральной службы безопасности (ФСБ), поэтому главная спецслужба страны должна быть реформирована.
Ведомости 11 июня в 07:17
Энергетика
Последние ископаемые. Сразу после карантина нефтяную отрасль ждет новый шок
Потолок для нефти Нефть Brent последние дни торгуется в районе $ 41 – 42 за баррель, что на первый взгляд позволяет сводить российский бюджет без дефицита, но поскольку майский экспорт российской нефти сократился примерно на 15%, в реальности для "выхода в ноль" России нужна цена нефти в $50.
Новая газета вчера в 10:54
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
Украину приняли в партнёрство расширенных возможностей НАТО
Как пишет Deutsche Welle, кроме Украины, статус партнёра расширенных возможностей НАТО имеют Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания.
RT на русском вчера в 10:17
Происшествия
На Кубани за сутки подтверждено 78 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 13 июня 2020, 11:06 — REGNUM 78 новых случаев заражения подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 13 июня.
REGNUM 04:06
Футбол
Агент Рафаэля Борре прокомментировал интерес «Зенита» к игроку
Агент Хельмут Веннин, представляющий интересы нападающего Рафаэля Сантоса Борре, заявил РИА Новости, что у него нет информации об интересе петербургского "Зенита" к колумбийскому футболисту.
РИА Новости 06:30