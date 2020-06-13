Энергетика
РИА НовостиНичего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну
Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.
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Здоровье
Медикам во Владимире вовремя не объяснили, какие выплаты им положены
Присутствовавшие на встрече специалисты департамента здравоохранения разъяснили собравшимся медикам, что стимулирующие выплаты осуществляются согласно двум постановлениям правительства России — № 484 и № 415.
ИА Красная Весна вчера в 16:10
Шоу-бизнес
На звезду «Глухаря» Викторию Тарасову напали в супермаркете
Актриса Виктория Тарасова, ставшая популярной благодаря роли в сериале «Глухарь», поведала, как на нее напали в супермаркете.
Вечерний курьер вчера в 11:19
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют жару в европейской части России
Москва, 13 июня 2020, 03:13 — REGNUM С 16 июня, на европейской части страны вновь прогнозируется повышенная температура воздуха на 2—4°С. Об этом информирует научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
REGNUM вчера в 20:13
Баскетбол
Ирвинг выступил против рестарта сезона в НБА
Советский спорт 03:32
Фигурное катание
Плющенко: «Трусова сделала на тренировке четверной риттбергер»
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о тренировках фигуристки Александры Трусовой на сборе в Кисловодске.
Sport24.ru вчера в 11:39
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Заслуженный артист России Михаил Ефремов, помещенный под домашний арест после смертельного ДТП, записал видеообращение.
Газета.Ru 02:08
Происшествия
Сантехник-маньяк задержан в Подмосковье
Вести.Ru вчера в 08:45
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости вчера в 21:10
Политика
В России прокомментировали получение Украиной статуса партнера НАТО
Как рассказал сенатор Олег Морозов, получение статуса партнера расширенных возможностей НАТО не даст на деле Украине ничего ни в экономическом плане, ни в плане безопасности.
РИА Новости вчера в 13:04
Кино
Сюжет фильма «Мстители: Финал» пересказали в стиле мультсериала 1966 года
Фанаты Marvel не забыли отдать дань той прекрасной эпохе и создали ролик, повторяющий сюжет фильма «Мстители: Финал», только с героями сериала 1966 года.
Телепрограмма 11 июня в 05:57
Общество
Россияне смогут получить пособия и выплаты без предоставления справок
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении социальных пособий и выплат без предоставления справок гражданами, сообщила пресс-служба кабмина.
РИА Новости 04:30
Культура
Идею создать профсоюз музыкантов предложил Иосиф Пригожин
КМВ Новости вчера в 13:09
Культура
Вышел трейлер новой комедии про «Евровидение» от Netflix
Стриминговый сервис Netflix выпустил анонс нового комедийного фильма «Евровидение: История огненной саги».
Телеканал 360° 11 июня в 21:30
Происшествия
Под Норильском за сутки собрали 4 тысячи кубометров водонефтяной смеси
RT на русском 03:01
Политика
Посла России вызвали в МИД Румынии из-за заявления Захаровой
Госсекретарь МИДа Дан Некулэеску заявил послу России, что упоминание РФ в документе не должно вызывать удивления, поскольку это является следствием «известного поведения российской стороны в регионе».
Коммерсантъ вчера в 10:28
Происшествия
В больнице в Орле произошел пожар
По данным пресс-службы, произошло возгорание мебели и оборудования на площади около 5 кв. м. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки, добавили в пресс-службе.
ТАСС 04:31
Общество
В Крыму еще 22 человека заболели коронавирусом
Всего в республике зафиксировали 512 случаев заражения коронавирусом. В Крыму выздоровел 361 человек, еще 16 скончались.
Krym.News 03:17
Общество
Спавший 13 тысяч лет вулкан просыпается в Германии
Evo-rus.com 02:20
Общество
В МВД России отметили снижение числа преступлений в мае
В России общее число преступлений, совершенных за май текущего года, снизилось на 5,6% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Известия 04:07
Спорт
ITA нашло более 80 нарушений при перепроверке допинг-проб с ОИ-2012
Международное агентство допинг-тестирования (ITA) выявило больше 80 нарушений антидопинговых правил в ходе перепроверки допинг-проб спортсменов, которые участвовали в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.
Аргументы и Факты вчера в 15:01
Наука
Люди могут впадать в зимнюю спячку, как медведи или сурки
Evo-rus.com вчера в 14:23
Общество
МФЦ смогут самостоятельно определять правила приема граждан
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее МФЦ самостоятельно определять особенности предоставления государственных и муниципальных услуг в 2020 году.
Коммерсантъ 04:32
Авто
Появились первые «живые» фото нового кроссовера Haval
Марка Haval опубликовала первые "живые" фотографии нового брутального кроссовера под заводским индексом B06.
Новые автомобили 00:21
Кино
Киноакадемия изменила правила выбора номинантов на «Оскар»
На 94-ой церемонии «Оскар», которая пройдет в 2022 году, в номинации лучший фильм будут представлены 10 картин.
Сайт интересных новостей вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Певица Наталья Штурм прокомментировала видео с извинениями Ефремова
Накануне актер попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова, он готов искупить свою вину.
RuNews24.ru 03:42
Армия и оружие
Турецкий «уничтожитель» российских «Панцирей-С1» установил рекорд
В июне агентство Defense Express, ссылаясь на собственные источники, установило, что за последние годы в ходе военных конфликтов в Сирии и Ливии было уничтожено не менее 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства.
Lenta.ru вчера в 03:10
Здоровье
На Украине за сутки выявили рекордные 753 новых случая заболевания COVID-19
На Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 753 человек ― новый антирекорд по числу выявленных случаев.
Известия 03:12
Общество
Британские авиакомпании подали в суд на правительство из-за карантина
Авиакомпании British Airways, Ryanair и Easyjet подали в суд на британское правительство из-за требований к прибывающим в страну пассажирам соблюдать двухнедельный карантин, пишет Bloomberg.
Ведомости вчера в 05:04