Перспектива переполнения нефтехранилищ и остановки скважин стала вполне реальной и в России. Пережить самый острый период ценой войны, развязанной саудитами, нашим нефтяникам помогли американцы.

Ничего личного. Как США помогли России выиграть нефтяную войну

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Здоровье На Украине за сутки выявили рекордные 753 новых случая заболевания COVID-19 На Украине за прошедшие сутки коронавирус подтвердили у 753 человек ― новый антирекорд по числу выявленных случаев.