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РИА Новости
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

Рекордный экспорт На продаже нефтепродуктов в США Россия с января по июль заработала 2,2 миллиарда долларов — таковы данные Федеральной таможенной службы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов.
РИА Новостивчера в 01:00
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iReactor

США установили очередной рекорд по поставкам российской нефти

iReactor03:27
Политическая Экспертиза

США обновили рекорд по закупке нефти в России

Политическая Экспертиза03:07
Телеканал 360°

Штаты установили новый рекорд по закупке российской нефти

Телеканал 360°вчера в 16:30
Народные новости

США установили новый рекорд по закупке нефти у России

Народные новостивчера в 13:22
Экономика сегодня

США оказались зависимыми от поставок российской нефти

Экономика сегоднявчера в 13:05
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

РИА Новостивчера в 01:00
Neftegaz.ru

Прагматизм? В январе-июле 2020 г. Россия поставила в США рекордное количество нефтепродуктов

Neftegaz.ru12 августа в 00:50

Габулов вручил Акинфееву приз «Чемпионата» лучшему вратарю прошлого сезона

Председатель совета директоров клуба «Олимп-Долгопрудный», бывший игрок сборной России Владимир Габулов вручил голкиперу ЦСКА Игорю Акинфееву приз лучшему вратарю прошлого сезона, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Чемпионат11:05

МИД Белоруссии выразил готовность к продолжению диалога с ЕС

Как уточнил представитель белорусского дипведомства, во внешней политике Белоруссии ЕС является одним из приоритетных направлений, поэтому Минск в любых условиях и при любой обстановке настроен на сохранение коммуникации с Евросоюзом.
Аргументы и Факты09:55
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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