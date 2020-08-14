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РИА Новости
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

Рекордный экспорт На продаже нефтепродуктов в США Россия с января по июль заработала 2,2 миллиарда долларов — таковы данные Федеральной таможенной службы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов.
РИА Новости14 августа в 01:00
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Деловое.ТВ

США закупили у России рекордное количество нефти

Деловое.ТВвчера в 15:21
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

РИА Новости14 августа в 01:00
Политическая Экспертиза

США обновили рекорд по закупке нефти в России

Политическая Экспертизавчера в 03:07
Телеканал 360°

Штаты установили новый рекорд по закупке российской нефти

Телеканал 360°14 августа в 16:30
Народные новости

США установили новый рекорд по закупке нефти у России

Народные новости14 августа в 13:22
Экономика сегодня

США оказались зависимыми от поставок российской нефти

Экономика сегодня14 августа в 13:05
iReactor

США установили очередной рекорд по поставкам российской нефти

iReactorвчера в 03:27

Трамп заявил, что не планирует участвовать в саммите по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что до окончания президентских выборов в стране не планирует участвовать в онлайн-саммите по иранской ядерной программе, который организует Россия, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:00

Белоруссия сможет обратиться к ОДКБ за помощью в случае внешней угрозы

Белоруссия может обратиться за помощью к Организации Договора о коллективной безопасности в том случае, если её обороне будет угрожать внешняя опасность, сообщил секретарь ОДБК Владимир Зайнетдинов.
Life.ruвчера в 15:00
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Космический аппарат НАСА THEMIS раскрыл тайну сияющих бусинок полярного сияния

Раньше ученые не были уверены, связаны ли полярные сияния как-то с другими явлениями полярного сияния как с космическим явлением, предшествующим суббурям, или же они вызваны возмущениями ближе к атмосфере Земли.
ГЛАС.RU14 августа в 12:28

NI рассказал о российском фокусе со старыми бомбардировщиками

Американское издание The National Interest обратило внимание на недавнее сообщение о модернизации российских бомбардировщиков Ту-160 и Ту-22, которые получили новое оружие и оборудование, превратившись тем самым в современные крылатые машины, которые способны выполнять самые сложные боевые задачи.
Военное деловчера в 10:57
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Врач прокомментировал быструю выписку Ефремова

Сердечно-сосудистый хирург, заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии ЦЭЛТ Автандил Бабунашвили прокомментировал быструю выписку актера Михаила Ефремова после госпитализации с подозрением на инсульт.
РИА Новостивчера в 09:13
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