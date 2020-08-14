Космический аппарат НАСА THEMIS раскрыл тайну сияющих бусинок полярного сияния

Раньше ученые не были уверены, связаны ли полярные сияния как-то с другими явлениями полярного сияния как с космическим явлением, предшествующим суббурям, или же они вызваны возмущениями ближе к атмосфере Земли.