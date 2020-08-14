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РИА Новости
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

Рекордный экспорт На продаже нефтепродуктов в США Россия с января по июль заработала 2,2 миллиарда долларов — таковы данные Федеральной таможенной службы.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов.
РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
iReactor

США установили очередной рекорд по поставкам российской нефти

iReactor03:27
Политическая Экспертиза

США обновили рекорд по закупке нефти в России

Политическая Экспертиза03:07
РИА Новости

Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти

РИА Новостивчера в 01:00
Народные новости

США установили новый рекорд по закупке нефти у России

Народные новостивчера в 13:22
Экономика сегодня

США оказались зависимыми от поставок российской нефти

Экономика сегоднявчера в 13:05
Телеканал 360°

Штаты установили новый рекорд по закупке российской нефти

Телеканал 360°вчера в 16:30
Neftegaz.ru

Прагматизм? В январе-июле 2020 г. Россия поставила в США рекордное количество нефтепродуктов

Neftegaz.ru12 августа в 00:50

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ранее коллектив Белтелерадиокомпании провел встречу с пресс-секретарем президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальей Эйсмонт и спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой.
Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать
РИА Новости12:45
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Chery подняла цены на кроссоверы Tiggo 4 и Tiggo 8

Китайский автопроизводитель на российском рынке пересмотрел стоимость своих кроссоверов Tiggo 4 и Tiggo 8. Как выяснили эксперты сайта «Цена Авто», эти автомобили прибавили в цене 0,6-09%, что в денежном выражении составляет 10 тыс. рублей.
Avtovesti.com05:05
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«Нацеливание» С-400 на F-16 в Турции вывело из себя конгресс США

Американские конгрессмены пришли в ярость из-за проведенных Турцией в июле испытаний российской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» на американском истребителе четвертого поколения F-16 Fighting Falcon, сообщило Defense News.
Известия17:27
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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Черным морем

Российский истребитель поднялся в воздух для сопровождения американского военного самолета, двигавшегося в направлении государственной границы России, сообщили в Национальном центре управления обороной.
РИА Новости12:35
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Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение России13 августа в 13:24
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Лукашенко отказался от помощи других стран для урегулирования ситуации

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, заявил, что в республике есть созданное по конституции «нормальное правительство», а потому зарубежные посредники в урегулировании ситуации стране не нужны.
Известия10:11
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