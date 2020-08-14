Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти
Рекордный экспорт На продаже нефтепродуктов в США Россия с января по июль заработала 2,2 миллиарда долларов — таковы данные Федеральной таможенной службы.В источнике
С чего всё началось
Ничего личного: CША закупили у России рекордное количество нефти
За полгода США получили из России более девяти миллионов тонн нефтепродуктов — это абсолютный рекорд с 2004-го. Одновременно Вашингтон всячески пытается остановить "Северный поток — 2", чтобы не допустить усиления зависимости Европы от российских энергоресурсов.
РИА Новостивчера в 01:00
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Neftegaz.ru12 августа в 00:50