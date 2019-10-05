Футбол

Советский спортСоветский спортИспания потеряла первые очки в отборе Евро-2020

Норвегия — Испания
1 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Уллевол»
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
30′
35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
42′
47′
Сауль Ньигес
61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
63′
64′
Дани Себальос
Санти Касорла
78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
81′
Серхио Рамос
81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
83′
88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
90′+4′
В матче седьмого тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Норвегия на своем поле сыграла вничью с Испанией 1:1.
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