Футбол
Советский спортИспания потеряла первые очки в отборе Евро-2020
Ховард Нордтвейт
Эвен Ховланд
|30′
|35′
Родриго Морено
Джошуа Кинг
|42′
|47′
Сауль Ньигес
|61′
Серджи Бускетс
Стефан Юхансен
Александр Сёрлот
|63′
|64′
Дани Себальос
Санти Касорла
|78′
Микель Ойарсабаль
Родри Эрнандес
|81′
Серхио Рамос
|81′
Фабиан Руис
Маркус Хенриксен
Бйорн Маарс Йонсен
|83′
|88′
Хуан Бернат
Иньиго Мартинес
|90′+3′
Кепа Аррисабалага
Джошуа Кинг
|90′+4′
Норвегия
Расстановка 4‑4‑2
1
Ярстейн
14
Элабделлауи
5
Ховланд
3
Айер
2
Алеэсами
9
Сёрлот
15
Берге
21
Йонсен
18
Сельнэс
20
Эдегор
7
Кинг
13
Аррисабалага
22
Навас
3
Альбиоль
15
Рамос
4
Мартинес
17
Руис
5
Бускетс
8
Сауль
19
Родриго
16
Эрнандес
20
Касорла
Испания
Расстановка 4‑3‑3
В матче седьмого тура группы F отборочного турнира чемпионата Европы-2020 Норвегия на своем поле сыграла вничью с Испанией 1:1.
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