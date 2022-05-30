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Нидерландская GasTerra отказалась от оплаты российского газа в рублях

Нидерландская компания GasTerra приняла решение не выполнять требования «Газпрома» об оплате газа в рублях.
RT на русском
Как отмечает компания, в связи с прекращением поставок со стороны "Газпрома" (с настоящего момента до 1 октября 2022 года, когда заканчивается срок действия контракта) не будет допоставлено порядка 2 млрд кубов газа.
Finam.Ru
В конце марта президент Владимир Путин поручил перевести оплату российского газа, поставляемого в европейские страны, в рубли.
Lenta.ru
В ответ «Газпром» уже прекратил поставки в Польшу, Болгарию и Финляндию.
Lenta.ru

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Нидерландская GasTerra отказалась платить за российский газ рублями
РБКвчера в 11:55
Нидерланды отказались выполнять требования об оплате российского газа в рублях
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Нидерландская компания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях
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Нидерландская Gasterra отказалась платить за российский газ в рублях
Lenta.ruвчера в 10:41
Нидерландская GasTerra отказалась платить за российский газ в рублях
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Нидерландская GasTerra отказалась от оплаты российского газа в рублях
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Нидерландская энергокомпания GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях
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