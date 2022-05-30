Как отмечает компания, в связи с прекращением поставок со стороны "Газпрома" (с настоящего момента до 1 октября 2022 года, когда заканчивается срок действия контракта) не будет допоставлено порядка 2 млрд кубов газа.
Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в Харьковской области боевики нацподразделения «Кракен» проводят карательные рейды в отношении подозреваемых СБУ в пророссийских настроениях.
Валентин Юмашев покинул пост советника президента России на общественных началах, это произошло в апреле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя исполнительного директора «Ельцин Центра» Людмилу Телень.
Срок исполнения Алексеем Кудриным обязанностей декана факультета свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) истек 29 мая, в очередных выборах декана факультета он участвовать не стал, сообщается в материалах вуза.