Политика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецНидерландские депутаты отменили визит в Россию

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию. В комитете по иностранным делам парламента Нидерландов сообщили, что визит должен был состояться в феврале и быть первым подобным визитом с 2008 года.
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Визит нидерландской делегации отменили из-за запрета на въезд одного депутата

Телеканал 360°14:56

Делегация парламента Нидерландов отменила визит в Россию

РИА Новости10:50

Нидерланды отменили первый за 12 лет визит делегации в Россию из-за одного депутата

Царьград10:49

Нидерландские депутаты отменили визит в Россию

Московский Комсомолец10:20

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Интерфакс10:10

Нидерландская делегация отменила визит в РФ из-за отказа во въезде депутату

News.ru08:48

СМИ: делегация голландского парламента отменила визит в Россию

ТАСС08:44
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