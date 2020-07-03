Политика
ИА Красная ВеснаСуд по делу MH17 отклонил запрос защиты о допросе свидетеля
Запрос о допросе свидетеля, расследовавшего гибель пилота Владислава Волошина в деле о крушении рейса MH17, отклонил Суд Нидерландов, 3 июля заявил председатель суда Хендрик Стинхейс.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 15:31, Ашберн
Авто
Стартовали продажи бюджетного аналога Toyota Hilux
Picsnews.net 02:16
Футбол
ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча со «Спартаком»
Московский ЦСКА оштрафован на 300 тысяч рублей по итогам матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Спартаком", сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 14:54
Происшествия
Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о взятке
«Возбуждено уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере)», — цитирует Следственный комитет РИА Новости.
RT на русском 12:51
Политика
Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США
Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru 12:46
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов тепло поздравил бывшую жену с днем рождения
Певец Эмин Агаларов на фоне развода с моделью Аленой Гавриловой поздравил с днем рождения свою предыдущую жену Лейлу Алиеву.
Московский Комсомолец 11:49
Армия и оружие
Специалисты усовершенствовали российский танк «Армата»
Российские конструкторы довели до совершенства танк Т-14 "Армата", который впервые появился на публике на Параде Победы в 2015 г. Об этом сообщил член экспертного совета при коллегии ВПК Виктор Мураховский.
Утро.ru 13:28
Происшествия
Адвокат Ефремова: в момент ДТП в машине могло быть 10 человек
Московский Комсомолец 14:08
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Общество
Выпускники московских школ сдали первый ЕГЭ
Московские выпускники сдали ЕГЭ по географии, литературе и информатике, на эти экзамены зарегистрировались около 25 тысяч выпускников, результаты станут известны не позднее 15 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
РИА Новости 10:48
Общество
Роспотребнадзор запретил детский отдых за пределами регионов
Детский организованный отдых разрешили только в пределах своих регионов.
BFM.ru 13:12
Технологии
В WhatsApp добавят пять новых функций
Приложение WhatsApp скоро претерпит несколько крупных обновлений. В течение нескольких следующих недель появится сразу пять новых функций.
Piter.tv 01:00
Единоборства
Макгрегор выразил соболезнования Нурмагомедову в связи с кончиной отца
Бойцы UFC Конор Макгрегор и Джастин Гэтжи выразили соболезнования Хабибу Нурмагомедову в связи со смертью его отца.
Российская газета 15:19
Футбол
РПЛ назвала претендентов на награду лучшему футболисту месяца
Российская премьер-лига (РПЛ) огласила список претендентов на звание лучшего игрока месяца по итогам июня.
RT на русском 06:35
Экономика
«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей
Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
Lenta.ru 15:05
Происшествия
Дочери Малафеева грозит до 15 лет лишения свободы
По статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков Малафеевой грозит до 15 лет лишения свободы.
RT на русском вчера в 13:54
Гаджеты
Новый Galaxy Note 20 случайно показала компания Samsung
На сайте компании для пользователей из России и Украины были опубликованы качественные рендеры флагмана.
Evo-rus.com вчера в 08:27
Наука
На глазах у китовой акулы были обнаружены зубы
Китовая акула считается самой большой в мире, ее размеры достигают до 20 метров в длину. Ученые на глазах у китовой акулы обнаружили зубы.
Goroday.ru вчера в 03:13
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату от 6,5 тыс. рублей на каждого
Для индивидуальных бизнесменов предусмотрена выплата в 15 тысяч рублей.
Городовой 13:29
Космос
ESA показало видео пролета над марсианским кратером Королева
Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
РИА Новости 09:23
Общество
С 6 июля в Ростовской области откроются детские сады
С понедельника, 6 июля, открываются детские дошкольные учреждения, как муниципальные, так и частные.
Батайское время 12:07
Шоу-бизнес
Максим Фадеев раскрыл секрет похудения
Продюсер Максим Фадеев опубликовал в инстаграме пост, в котором ответил диетологам, которые раскритиковали его метод похудения (недавно Фадеев сообщил, что сбросил 100 килограммов лишнего веса), а также раскрыл секрет такой трансформации.
РИА Новости 07:09
Общество
Статую Русалочки в Копенгагене посчитали расистской
Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.
Lenta.ru 14:42
Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Общество
В Берлине решили переименовать «расистскую» станцию метро
В берлинском метро планируется переименовать станцию метро с названием «Моренштрассе» в станцию «Улица Глинки» («Глинкаштрассе») из-за «расистского» подтекста первоначального названия.
Взгляд.ру 14:09
Здоровье
На Украине растет показатель активных больных COVID-19 — глава Минздрава
На Украине показатель активных больных COVID-19 достиг 59,7 на 100 тыс. населения.
Украина.ру 03:30
Шоу-бизнес
Геннадий Хазанов не подтвердил информацию о проблемах со здоровьем
Народный артист России Геннадий Хазанов не подтвердил данные о проблемах с сердцем, сообщив, что чувствует себя хорошо.
Российская газета 14:42
Политика
В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина
Ранее стало известно о том, что сенатор-демократ США Боб Менендес внес поправки в оборонный бюджет страны, которые предусматривают санкции против президента РФ Владимира Путина и властей РФ.
ТК Звезда 01 июля в 14:40
Экономика
Состояние главы Amazon достигло рекордных $172 млрд
Состояние Джеффа Безоса достигло $172 млрд. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index, в котором он занимает первое место.
Коммерсантъ вчера в 10:34
Игры
Названа дата выхода Horizon Zero Dawn на ПК
Нидерландская студия Guerrilla Games объявила дату релиза Horizon Zero Dawn - одного из главных эксклюзивов для PlayStation 4 последних лет - на ПК.
Вести.Ru 13:19