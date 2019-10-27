Футбол
РЕН ТВНидерландскому футболисту выбили зубы на поле
Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru. Футболист боролся за мяч с нападающим Константиносом Митроглу, который, высоко подняв локти, попал Хатцидиакосу по лицу.
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Происшествия
В Петербурге 12-летний мальчик зарезал собственную мать
Российская газета 04:58
Общество
В Калифорнии введен режим ЧС из-за пожаров
В Калифорнии введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом пожаров на своей странице в Twitter сообщил губернатор штата Гэвин Ньюсом.
Газета.Ru 16:51
Фигурное катание
Трусова и Ханю исполнили параллельный четверной тулуп
Российская фигуристка Александра Трусова и олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю исполнили параллельный четверной тулуп перед показательными выступлениями на Гран-при Skate Canada.
Газета.Ru 15:42
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Кино
Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
23 августа российская пресса взорвалась одной из самых абсурдных новостей года: кинокомпания «Русская Фильм Группа» (РФГ) подала в суд на Арнольда Шварценеггера и Джеки Чана с требованием взыскать с двух суперветеранов экшена, а также главной китайской киногоскорпорации China Film Co. сумму 216,6 миллиона рублей.
Lenta.ru 17:01
Общество
Глава H&M увидел угрозу в призывах прекратить потреблять
Гендиректор сети по продаже одежды H&M Карл-Йохан Петерсон считает, что движение, которое осуждает потребление, представляет собой серьезную социальную угрозу.
РБК 12:21
Футбол
Гвардиола: «Мы неважно сыграли в первом тайме»
Soccer.ru вчера в 10:28
Кино
В прокат вышел триллер «Текст» по роману Дмитрия Глуховского
RuNews24.ru 25 октября в 14:02
Политика
Украина заявила о выводе добровольцами оружия из Донбасса
Телеканал 360° 17:41
Экономика
За 10 лет в России удвоилась налоговая нагрузка
За последние 10 лет налоговая нагрузка на несырьевой сектор выросла в 2,65 раза, на сырьевой – в 2,2 раза согласно исследованию Института экономики роста им. П. А. Столыпина на основе данных Росстата и ФНС.
Вести.Финанс 25 октября в 05:58
Происшествия
Вел бизнес «силовыми методами»: на Камчатке завершено следствие по делу предпринимателя Дрозда
Следственным Управлением Следственной части УМВД России по Камчатскому краю закончено расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении предпринимателя, который вел бизнес «силовыми методами», сообщили в полиции.
Камчатка-Информ 17:17
Общество
Суд вынес приговор украинцу за ношение футболки с гербом СССР
В Кривом Роге суд признал виновным жителя Украины и назначил ему наказание в виде испытательного срока на один год за ношение футболки с гербом СССР.
RT на русском 06:41
Происшествия
Солдат мог расстрелять сослуживцев в Забайкалье из-за издевательств
Коммерсантъ вчера в 11:21
Общество
«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым
Паша разместила в инстаграме публикацию, в которой отмечалось, что "Мисс Украина" не стала излагать государственную позицию по Крыму.
РИА Новости вчера в 08:06
Автоспорт
Хэмилтон выиграл «Гран-при Мексики», но не стал чемпионом
Пилот Льюис Хэмилтон («Мерседес») стал победителем «Гран-при Мексики».
Спорт-Экспресс 17:06
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 17:02
Космос
Американский космоплан вернулся с секретной миссии
На американском космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида) в воскресенье, 27 октября, приземлился экспериментальный беспилотный космоплан ВВС США X-37B.
Вести.Ru 13:35
Здоровье
Диетолог раскрыла ошибки в питании россиян
Смертность от болезней сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других хронических неинфекционных заболеваний в России составляет 67,6%. Чтобы заниматься профилактикой этих болезней, надо менять питание, пищевое поведение и привычки.
Газета.Ru 05:41
Политика
США отказали России в передаче осужденного на 20 лет летчика Ярошенко
Американские власти отказали России в передаче летчика Константина Ярошенко, которого приговорили в США к 20 годам тюрьмы.
РБК 18:36
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Армия и оружие
Командир: Бологовское соединение РВСН начало подготовку к перевооружению на ракетный комплекс «Ярс»
Бологовское соединение Ракетных войск cтратегического назначения (РВСН) РФ начало подготовку к перевооружению на ракетный комплекс "Ярс".
Эхо Москвы вчера в 04:23
Футбол
«Севилья» победила «Хетафе» в матче Примеры
«Севилья» одержала победу над «Хетафе» в матче десятого тура испанской Примеры.
RT на русском 16:03
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.
ТАСС 02:42
Гаджеты
Samsung утвердила дизайн и характеристики Samsung Galaxy S11
Инсайдер, который неоднократно подтверждал, что у него есть свои источники в Samsung, сообщил, что южнокорейская компания наконец определилась с дизайном и характеристиками нового флагманского смартфона Samsung Galaxy S11.
iXBT.com 17:07
Авто
АвтоВАЗ показал эксклюзивную Lada Vesta с вариатором
26 октября конструкторы отечественного концерна АВТОВАЗ, в рамках проведения автомобильного мероприятия в Сочи, показали LADA Vesta с вариатором в комплектации Exclusive.
Car.ru 04:59
Шоу-бизнес
Вдова Дмитрия Марьянова встретила новую любовь
Вдова Дмитрия Марьянова, который скончался два года назад, встретила новую любовь.
РЕН ТВ 16:27
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21