Футбол

РЕН ТВРЕН ТВНидерландскому футболисту выбили зубы на поле

Защитник нидерландского клуба "АЗ Алкмаар" Пантелис Хатцидиакос лишился двух зубов на матче 11-го туда чемпионата Голландии против ПСВ, сообщает lenta.ru. Футболист боролся за мяч с нападающим Константиносом Митроглу, который, высоко подняв локти, попал Хатцидиакосу по лицу.
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