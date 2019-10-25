Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUНидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

ПСВ — АЗ
27 октября
в 09:30
Чемпионат Нидерландов
Стадион «Филипс»
Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы. В итоге руководители заключили договор с консалтинговой компанией Deloitte, которая провела исследование и оценила перспективы новой лиги.
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В Нидерландах и Бельгии намерены создать совместный чемпионат

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