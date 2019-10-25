Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы. В итоге руководители заключили договор с консалтинговой компанией Deloitte, которая провела исследование и оценила перспективы новой лиги.

Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

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