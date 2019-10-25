Футбол
Sportbox.RUНидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
Клубы обсудили возможность создания совместной лиги с целью сократить отставание от пяти ведущих национальных чемпионатов Европы. В итоге руководители заключили договор с консалтинговой компанией Deloitte, которая провела исследование и оценила перспективы новой лиги.
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Происшествия
В Белоруссии расстреляют убийцу восьмимесячной девочки
В Белоруссии Брестский областной суд приговорил к смертной казни мужчину, убившего восьмимесячную девочку.
Lenta.ru 02:27
Общество
Банкнота в тысячу гривен стала самой крупной купюрой на Украине
ТАСС вчера в 03:22
Происшествия
Солдат застрелил 8 человек в Забайкалье
Газета.Ru вчера в 11:45
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае
По данным спасателей, частный микроавтобус столкнулся с минивэном. В результате аварии погибли пять человек, среди них есть ребенок.
Газета.Ru 00:00
Армия и оружие
ВСУ угодили в ловушку в Донбассе – военкоры
Южный Федеральный 02:38
Культура
СМИ вспомнили самые громкие скандалы на «Поле чудес»
В честь дня рождения капитал-шоу "Поле чудес", СМИ вспомнили самые громкие скандалы в эфире передачи.
АМИТЕЛ 00:13
Кино
Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов
Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Происшествия
В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе
РИА Новости 00:52
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Авто
Разбортировать колесо самому? Это просто!
В середине–конце осени автовладельцы штурмуют шиномонтажи. Однако разбортировать колеса можно и самостоятельно.
За рулем 24 октября в 04:47
Общество
Отец Бутиной прибыл в Москву, чтобы встретить дочь
Отец девушки Валерий Бутин сообщил, что из Барнаула он прилетел один, а в Москве к нему присоединилась младшая дочь.
iReactor 03:04
Футбол
«Спартак» заинтересовался форвардом «Франкфурта»
Московский футбольный клуб «Спартак» заинтересовался нападающим «Франкфурта» Гонсалу Пасиенсией.
ФАН вчера в 12:19
Шоу-бизнес
Опубликованы фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больными детьми
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, близкие Анастасии Заворотнюк в Instagram выложили 3 новые фотографии, на них актриса запечатлена в компании детей, заболевших тяжелым недугом.
HotMurom.ru вчера в 08:28
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
РБК 02:00
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Политика
В Киеве посчитали неизбежным прокачку российского газа через Украину
России придется в 2020 году прокачивать газ через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с учетом контрактных обязательств «Газпрома».
Известия вчера в 00:05
Экономика
Орешкин назвал абсолютно правильным снижение ключевой ставки ЦБ
Снижение ключевой ставки ЦБ сразу на 50 базисных пунктов (б.п.) является абсолютно правильным, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Интерфакс вчера в 16:19
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Армия и оружие
СМИ сообщили об исчезновении 50 заключенных россиянок в Сирии
В результате массового бегства из лагеря пленных на севере Сирии после наступления на курдов Турции в рамках операции "Источник мира" неизвестно местонахождение около 50 россиянок с детьми, которые были задержаны за связи с ДАИШ (арабское название запрещенной в России группировки "Исламское государство"), сообщает телерадиостанция BBC.
Российская газета 02:58
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Единоборства
Макгрегор заявил о желании жить в Москве
RT на русском вчера в 14:55
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду «Северного потока — 2» для стран ЕС
Собеседник агентства указал на то, что стратегическая цель проекта - обход Украины: "если в украинской конституции стоит цель на вступление в НАТО, то России нужно подумать, стоит ли ей снабжать газом страну НАТО, что логично".
РИА Новости вчера в 20:22
Единоборства
Как в России отреагировали на оскорбления Макгрегора
Одним из главных спортивных событий четверга, 24 октября, стала пресс-конференция бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора.
RT на русском вчера в 16:31
Армия и оружие
ВВС США провели имитацию бомбардировки Крыма
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США, два стратегических американских бомбардировщика B-52H Stratofortress провели тренировочные полеты над акваторией Черного море.
Военное дело 23 октября в 04:05
Космос
Der Spiegel (Германия): «Хватит ли ста тампонов на неделю в космосе?» (Der Spiegel)
Состоялся первый в истории женский выход в открытый космос. Долгое время НАСА абсолютно пренебрегало астронавтами-женщинами.
ИноСМИ 00:39
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Футбол
«Лестер» забил девять безответных мячей «Саутгемптону»
"Лестер" стал второй командой, которая смогла забить пять мячей в первом тайме выездной игры (такое получилось у "Манчестер Сити" в 2010 году).
Газета.Ru вчера в 18:46
Авто
Новый Hyundai Sonata российской сборки получил ОТТС
Согласно документу, на мощностях калининградского завода «Автотор» будет налажен выпуск нового поколения Hyundai Sonata.
32CARS.ru вчера в 04:13
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Общество
Улетевший в Иран орел разорил ученых Сибири
LentaChel.ru 02:40