Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUНидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

ПСВ — АЗ
27 октября
в 09:30
Чемпионат Нидерландов
Стадион «Филипс»
2 фото
Как отмечает пресс-служба KNVB, результаты исследования оказались положительными. Сейчас начался второй этап исследования. В ходе него будет рассмотрен возможный формат лиги и влияние, которое ее создание может оказать на чемпионаты Нидерландов и Бельгии.
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