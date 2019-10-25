Футбол
Sportbox.RUНидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат
Как отмечает пресс-служба KNVB, результаты исследования оказались положительными. Сейчас начался второй этап исследования. В ходе него будет рассмотрен возможный формат лиги и влияние, которое ее создание может оказать на чемпионаты Нидерландов и Бельгии.
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Общество
Российским учителям запретили общаться в Viber и WhatsApp
Для обмена служебной информацией рекомендовано использовать мессенджер «ТамТам», зарегистрироваться там нужно до 31 октября.
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
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В преддверии возвращения на экраны персонажа «Отряда самоубийц» Харли Квинн режиссер картины Дэвид Эйгер продемонстрировал, как могла выглядеть главная оторва Готэма.
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Аксенов оценил готовность Киева к переговорам по Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что готов к переговорам с властями Украины по вопросу признания российского статуса полуострова.
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Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 6,5% годовых.
Футбол
Полузащитник «Манчестер Сити» Зинченко перенёс операцию на колене
Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Украины Александр Зинченко выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.
Общество
Демпинговый маневр ИФК может аукнуться «Антонову»
Отказ украинского авиапроизводителя обслуживать российскую технику грозит ГП «Антонов» появлением нового конкурента.
Происшествия
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
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Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
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Валентина Рубцова: «С Машей Кожевниковой не разговаривала год»
Исполнительница роли Тани призналась, что с Кожевниковой у нее был затяжной конфликт. Первую серию «Универа» показали летом 2008 года.
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Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Футбол
«Лестер» расправился с «Саутгемптоном»
Матчем между "Саутгемптоном" и "Лестером" начался десятый тур английской премьер-лиги.
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Первый российский боевой ледокол спустили на воду
Первый российский патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" спустили на воду в Санкт-Петербурге.
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Найден способ обнаружения червоточин
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В МИД России предложили Украине отправить в Донбасс гумпомощь
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила властям Украины вместо ноты протеста в адрес российской стороны отправить гуманитарную помощь жителям Донбасса.
Музыка
Little Big выступили в защиту животных в новом клипе
Группа Little Big выступила в защиту бездомных животных в новом клипе Rock—Paper—Scissors.
Происшествия
В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов
В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
Армия и оружие
Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о готовности лично платить подоходный налог по повышенной ставке, но вопрос введения прогрессивной шкалы налогообложения может рассматриваться только после глубокого предварительного анализа.
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Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО
Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Культура
Шоу «Слабое звено» возвращается на телеэкраны
На российские телеэкраны вернется викторина «Слабое звено». Передача будет выходить на телеканале «Мир».
Общество
Рэпер Pusha T выпустит кроссовки в честь выхода новой Modern Warfare
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+»
«Джокер» официально стал самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» (R) — сегодня сборы ленты Тодда Филлипса превысили 788 млн долларов.
Общество
Строители протестировали подсветку на арке Крымского моста
Строители протестировали подсветку на арке железнодорожной части Крымского моста. Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».
Политика
Конгрессмен: Бутина стала жертвой русофобии в США
Гражданка РФ Мария Бутина пострадала из-за неистовой русофобии в США.