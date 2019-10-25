Футбол
Евро-футбол.руНидерланды и Бельгия могут создать совместный чемпионат
Идея совместной суперлиги Нидерландов и Бельгии обсуждается на протяжении многих лет, однако возможность реализации подобной инициативы появилась недавно. Летом 2019 года руководители лучших клубов из Бельгии и Нидерландов провели встречу, в рамках которой обсудили создание совместной лиги.
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Общество
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Футбол
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Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
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Горные реки оказались мощным источником выбросов углекислого газа
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Российский тележурналист Владимир Соловьев заявил, что его политическое ток-шоу, выходящее на канале «Россия 1», смотрят даже в африканских странах.
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Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу
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В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек
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Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
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Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
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В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии
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СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме
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Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
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В Новокузнецке в квартире взорвался сейф
Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
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В Якутии задержали двух соратников шамана Габышева
В якутском городе Нерюнгри задержали двух участников отряда шамана Александра Габышева, который собирался «изгнать Путина».
Футбол
Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле
Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
Экономика
Акции Tesla взлетели на 20% после публикации квартальной отчетности
Компания сообщила о чистой прибыли $143 млн, или $1,86 в пересчете на акцию, тогда как аналитики ожидали чистый убыток $0,42 в пересчете на акцию.
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Политика
В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
Политика
Путин обсудил с Совбезом меморандум России и Турции по Сирии
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ реализацию меморандума по Сирии, который был согласован в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи 22 октября.
Футбол
Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро
Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.
Космос
Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона
Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
Экономика
Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд
Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Армия и оружие
В США одобрили передачу Калининградской области Польше
Согласно плану, представленному американским Джеймстаунским фондом, в случае «российской агрессии на страны Прибалтики» поляки «пожертвовали бы собой» и вместе с американцами захватили бы Калининградскую область.
Шоу-бизнес
Тарасов подал в суд на бывшую жену
Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.