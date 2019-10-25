Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руНидерланды и Бельгия могут создать совместный чемпионат

ПСВ — АЗ
завтра
в 09:30
Чемпионат Нидерландов
Стадион «Филипс»
Идея совместной суперлиги Нидерландов и Бельгии обсуждается на протяжении многих лет, однако возможность реализации подобной инициативы появилась недавно. Летом 2019 года руководители лучших клубов из Бельгии и Нидерландов провели встречу, в рамках которой обсудили создание совместной лиги.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

В Нидерландах и Бельгии намерены создать совместный чемпионат

Sport24.ruвчера в 14:40

Нидерланды и Бельгия могут создать объединенный чемпионат

Sportbox.RUвчера в 16:16

Нидерланды и Бельгия могут создать совместный чемпионат

Евро-футбол.рувчера в 16:13

Чемпионаты Бельгии и Нидерландов близки к объединению

Soccer.ruвчера в 14:53

Бельгия и Голландия хотят создать совместный чемпионат

Metaratingsвчера в 16:33

Бельгия и Голландия планируют создать объединенный чемпионат

Бомбардир.рувчера в 15:11

Нидерланды и Бельгия могут учредить совместный футбольный чемпионат

Вести.Ru04:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 06:14, Ашберн
Общество

Бутина поблагодарила россиян за поддержку

RT на русском 05:13
Футбол

На Слуцкого пожаловались в РФС из-за слов о руководстве «Ротора»

Председатель общественного Совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области Стелла Вартанян обратилась к президенту РФС Александру Дюкову с просьбой дать оценку словам тренера Леонида Слуцкого о руководстве волгоградского футбольного клуба «Ротор».
РБК вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Ксения Собчак перестала скрывать беременность

Первые слухи о беременности Ксении Собчак появились еще в сентябре месяце, когда она попала в объективы фотокамер в красном платье.
Paparazzi.ru вчера в 03:36
Наука

Горные реки оказались мощным источником выбросов углекислого газа

Ugpressa.ru вчера в 16:48
Политика

Телеведущий Соловьев заявил, что его шоу смотрят даже в Африке

Российский тележурналист Владимир Соловьев заявил, что его политическое ток-шоу, выходящее на канале «Россия 1», смотрят даже в африканских странах.
URA.Ru вчера в 22:18
Происшествия

Суд в Белоруссии приговорил убившего младенца мужчину к расстрелу

RT на русском вчера в 11:10
Происшествия

В результате стрельбы в воинской части в Забайкалье погибли 8 человек

Республика Татарстан вчера в 08:26
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Авто

Гибрид Land Cruiser 200 и Lada Vesta показан в Сети

Получился интересный гибрид Toyota Land Cruiser и LADA Vesta.
Автоновости дня вчера в 01:20
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в контрабанде сирийской нефти

Ведомости 03:56
Шоу-бизнес

Бывший муж Заворотнюк показал уникальные видео с актрисой

В эфире передачи «Пусть говорят» первый муж актрисы показал уникальные видео с ней.
ФАН вчера в 03:40
Армия и оружие

В России предупредили о деградации С-400 из-за Саудовской Аравии

Lenta.ru 24 октября в 17:15
Политика

Антонов заявил о попытках чиновников США усугубить отношения с Россией

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил продолжающиеся попытки американских чиновников с помощью русофобских высказываний осложнить отношения США и России.
RT на русском 05:27
Происшествия

СК: Один из пострадавших от взрыва в кафе в Улан-Удэ находится в коме

Российская газета 00:11
Технологии

Создана самая маленькая в мире камера размером с песчинку

Судя по имеющейся информации, камера разрабатывалась для дальнейшего применения в медицинской сфере — устройство прекрасно подойдет для встраивания в хирургические инструменты.
Ferra вчера в 00:41
Происшествия

В Новокузнецке в квартире взорвался сейф

Сейф взорвался в квартире на улице Мира в Новокузнецке, два человека пострадали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости 06:06
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

В Якутии задержали двух соратников шамана Габышева

В якутском городе Нерюнгри задержали двух участников отряда шамана Александра Габышева, который собирался «изгнать Путина».
Дождь 03:34
Футбол

Игроки молодежных команд «Ахмата» и «Арсенала» устроили драку на поле

Игроки молодежных команд грозненского "Ахмата" и тульского "Арсенала" устроили массовую драку прямо во время матча.
РИА Новости 06:09
Экономика

Акции Tesla взлетели на 20% после публикации квартальной отчетности

Компания сообщила о чистой прибыли $143 млн, или $1,86 в пересчете на акцию, тогда как аналитики ожидали чистый убыток $0,42 в пересчете на акцию.
Коммерсантъ 24 октября в 05:54
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Политика

В Госдуме оценили позицию Украины по возвращению России в ПАСЕ

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал RT заявление председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова о том, что Украина готова к диалогу с Парламентской ассамблеей, но не согласна на компромисс в вопросе территориальной целостности в контексте возвращения России в организацию.
RT на русском 05:35
Политика

Путин обсудил с Совбезом меморандум России и Турции по Сирии

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин обсудил с членами Совбеза РФ реализацию меморандума по Сирии, который был согласован в ходе переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом в Сочи 22 октября.
Московский Комсомолец 06:08
Футбол

Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро

Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.
Soccer.ru 03:20
Космос

Эксперты NASA опубликовали четкий снимок обратной стороны Плутона

Участники миссии NASA New Horizons опубликовали самый качественный на данный момент снимок обратной стороны Плутона.
МИР 24 24 октября в 04:47
Экономика

Джефф Безос за сутки потерял около $7 млрд

Самый богатый человек мира, генеральный директор Amazon Джефф Безос за последние сутки потерял около $7 млрд, сообщает CNBC.
Ведомости 24 октября в 19:05
Общество

Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России

Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Армия и оружие

В США одобрили передачу Калининградской области Польше

Согласно плану, представленному американским Джеймстаунским фондом, в случае «российской агрессии на страны Прибалтики» поляки «пожертвовали бы собой» и вместе с американцами захватили бы Калининградскую область.
Евразия Daily 01:30
Шоу-бизнес

Тарасов подал в суд на бывшую жену

Экс-полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов подал в суд на свою бывшую жену Оксану, информация об этом размещена на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
РИА Новости 05:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Фейеноорд
Нидерландский футбольный клуб
Футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах. Вместе с «Аяксом» и ПСВ считается ведущим клубом страны. Изначально назывался «Вилхелмина» Роттердам, вскоре после основания был переименован в «Хиллеслёйсе», потом в «Селеритас», пока в 1912 году команда не была названа Feijenoord в честь района Роттердама.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное