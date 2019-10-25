Идея совместной суперлиги Нидерландов и Бельгии обсуждается на протяжении многих лет, однако возможность реализации подобной инициативы появилась недавно. Летом 2019 года руководители лучших клубов из Бельгии и Нидерландов провели встречу, в рамках которой обсудили создание совместной лиги.

Нидерланды и Бельгия могут создать совместный чемпионат

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