Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.

Спорт день за днем

Общество В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России Россия не поднимется в рейтинге по числу заразившихся коронавирусом в мире, если региональные власти смогут сдержать его распространение на местах, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. 1,1K

Наука Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.

Единоборства Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым. 22

Авто Появились изображения современной Лада «Тарзан» В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112. 4

Экономика «Мечел» завершил сделку по продаже Эльгинского месторождения Средства от продажи проекта "Мечел" направит на частичное погашение кредитных обязательств перед ВТБ и Газпромбанком, после чего его задолженность перед кредиторами составит 335 миллиардов рублей. 7

Общество Названа дата первых туров за рубеж После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа. 3

Здоровье Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа. 241

Здоровье В Роспотребнадзоре объяснили, почему молодежь заражается коронавирусом Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов растолковал, почему в России так много молодых людей заражаются коронавирусом. 170

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.

Здоровье Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.

Общество Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек.

Общество Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых Дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов. 20

Общество В 21 регионе внедрят цифровые пропуска "После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве. 2,2K

Общество Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.

Технологии Fortnite неожиданно появилась в Google Play Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа. 12

Армия и оружие Трамп и эмир Катара обсудили мирное соглашение по Афганистану Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в среду во время телефонного разговора обсудили необходимость сокращения уровня насилия со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.

Экономика Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц. 735

Биатлон Драчев раскритиковал новых тренеров сборной России по биатлону Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал новых старших тренеров сборной России по биатлону Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, передает "Матч ТВ".

Футбол Голкипер «Аталанты» из Бергамо за месяц не смог излечиться от COVID-19 Положительный результат теста на COVID-19 получил на руки голкипер футбольного клуба «Аталанта» Марко Спортьелло спустя месяц после первого положительного теста, 22 апреля сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.