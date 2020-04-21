Коронавирус
РидусНидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
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В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября
Чемпионатвчера в 13:58
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Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Общество
В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России
Россия не поднимется в рейтинге по числу заразившихся коронавирусом в мире, если региональные власти смогут сдержать его распространение на местах, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Наша версия 03:42
Наука
Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна
Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 14:01
Общество
В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом
В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
Общество
Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь
Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
Российская газета 17:01
Единоборства
Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо
Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 15:29
Авто
Появились изображения современной Лада «Тарзан»
В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
Автоновости дня 13:12
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
Экономика
«Мечел» завершил сделку по продаже Эльгинского месторождения
Средства от продажи проекта "Мечел" направит на частичное погашение кредитных обязательств перед ВТБ и Газпромбанком, после чего его задолженность перед кредиторами составит 335 миллиардов рублей.
Экономика сегодня 09:41
Общество
Названа дата первых туров за рубеж
После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа.
Профиль 11:27
Здоровье
Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа
Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
Здоровье
В Роспотребнадзоре объяснили, почему молодежь заражается коронавирусом
Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов растолковал, почему в России так много молодых людей заражаются коронавирусом.
Shraibikus News 04:13
Футбол
ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Здоровье
Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ
В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.
Интерфакс 17:21
Теннис
Сафин рассказал, почему теннис стал обузой для Курниковой
Спорт-Экспресс 14:31
Общество
Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
Интерфакс 16:48
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru 10:15
Общество
Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории
Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек.
РБК 15:37
Общество
Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых
Дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
Взгляд.ру 09:49
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
Общество
В 21 регионе внедрят цифровые пропуска
"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
РИА Новости 13:48
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Технологии
Fortnite неожиданно появилась в Google Play
Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
Армия и оружие
Трамп и эмир Катара обсудили мирное соглашение по Афганистану
Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в среду во время телефонного разговора обсудили необходимость сокращения уровня насилия со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.
ТАСС 17:25
Экономика
Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР
Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Биатлон
Драчев раскритиковал новых тренеров сборной России по биатлону
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал новых старших тренеров сборной России по биатлону Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 13:33
Футбол
Голкипер «Аталанты» из Бергамо за месяц не смог излечиться от COVID-19
Положительный результат теста на COVID-19 получил на руки голкипер футбольного клуба «Аталанта» Марко Спортьелло спустя месяц после первого положительного теста, 22 апреля сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
ИА Красная Весна 17:16
Общество
Единственный в России завод по производству картошки фри остановился
Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50