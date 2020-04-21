Коронавирус

РидусРидусНидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
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«Все решили мэры городов»: почему чемпионат Нидерландов завершится досрочно и сколько еще будет тренировать Дик Адвокат

Спорт день за днем14:38

Чемпионат Нидерландов завершен досрочно. Чемпионом объявлен «Аякс»

Metaratings04:20

В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

ТАССвчера в 14:42

Премьер-министр Нидерландов запретил проведение футбольных матчей до 1 сентября

Матч ТВвчера в 14:48

Чемпионат Голландии по футболу будет завершён досрочно

Sport.ruвчера в 15:59

Футбольный союз Голландии хочет досрочно закончить чемпионат страны

Спорт-Экспрессвчера в 16:21

В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября

Чемпионатвчера в 13:58
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 17:43, Ашберн
Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
1,3K
Общество

В РЭУ назвали способ остановить распространение коронавируса в России

Россия не поднимется в рейтинге по числу заразившихся коронавирусом в мире, если региональные власти смогут сдержать его распространение на местах, считает доцент кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольга Лебединская.
Наша версия 03:42
1,1K
Наука

Спутник помог обнаружить крупную утечку метана из Пермского бассейна

Спутник Sentinel-5 Precursor помог установить, что повышение концентрации метана в нижних слоях атмосферы над южными штатами США вызвано утечкой из Пермского нефтегазоносного бассейна.
N+1 14:01
Общество

В Германии и Швейцарии рассказали о вскрытии болевших коронавирусом

В Германии и Швейцарии сообщили о первых детальных результатах вскрытия скончавшихся от коронавируса COVID-19 людей, сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
РИА Новости 06:14
21
Общество

Россияне стали меньше тратить на косметику, одежду и алкоголь

Потребительский спрос россиян упал на 90% продуктов и услуг, больше всего пострадала индустрия развлечений и досуга, сообщил "РГ" международный центр Romir.
Российская газета 17:01
5
Единоборства

Александр Емельяненко вслед за Кадыровым побрился налысо

Ранее боец Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову налысо вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
РЕН ТВ 15:29
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Авто

Появились изображения современной Лада «Тарзан»

В конце 90-х «АвтоВАЗ» мелкосерийно выпускал полноприводные внедорожники «Тарзан», построенные на базе универсала ВАЗ-2111 и хэтчбека ВАЗ-2112.
Автоновости дня 13:12
4
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета вчера в 20:10
1,2K
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК 13:59
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Экономика

«Мечел» завершил сделку по продаже Эльгинского месторождения

Средства от продажи проекта "Мечел" направит на частичное погашение кредитных обязательств перед ВТБ и Газпромбанком, после чего его задолженность перед кредиторами составит 335 миллиардов рублей.
Экономика сегодня 09:41
7
Общество

Названа дата первых туров за рубеж

После окончания пандемии коронавируса первые туры за рубеж планируются не раньше 1 августа.
Профиль 11:27
3
Здоровье

Американский чиновник предупредил о вероятности второй волны гриппа

Директор американского Центра по контролю и предупреждению заболеваний maladies (CDC) Роберт Редфорд призвал сограждан приготовиться и сделать вакцинацию против сезонного гриппа.
BFM.ru 15:59
241
Здоровье

В Роспотребнадзоре объяснили, почему молодежь заражается коронавирусом

Замдиректора петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов растолковал, почему в России так много молодых людей заражаются коронавирусом.
Shraibikus News 04:13
170
Футбол

ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» закрыла сделку по приобретению 77,63% акций футбольного клуба ЦСКА.
РБК 09:14
Здоровье

Онищенко счел возможным смягчение самоизоляции в некоторых регионах РФ

В России не может быть единого плато и единого течения заболеваемости коронавирусом COVID-19, смягчение режима самоизоляции в отдельных регионах оправдано и не приведет к распространению инфекции, считает бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы академик РАН Геннадий Онищенко.
Интерфакс 17:21
Теннис

Сафин рассказал, почему теннис стал обузой для Курниковой

Спорт-Экспресс 14:31
Общество

Еще 27 пациентов с коронавирусом умерли в Москве

Интерфакс 16:48
9
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всей России

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить действующую в столице систему цифровых пропусков на все регионы России.
Lenta.ru 10:15
7,7K
Общество

Deutsche Bank оценил шансы COVID-19 стать худшей пандемией в истории

Самым смертоносным заболеванием в истории человечества за последние две тысячи лет, согласно Deusche Bank, стала «черная смерть» — пандемия чумы 1347–1351 годов, в результате которой, по данным исторических источников, умерло 42% мирового населения того времени — 200 млн человек.
РБК 15:37
Общество

Дети с коронавирусом оказались заразнее взрослых

Дети дольше чем взрослые могут быть источником коронавируса и заражать других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе профессор Александр Горелов.
Взгляд.ру 09:49
20
Политика

В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции

Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:42
1,2K
Общество

В 21 регионе внедрят цифровые пропуска

"После проверки и одобрения поступившей от работодателя заявки со стороны региона формируются постоянные цифровые пропуска в виде QR-кодов, которые направляются в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг и на адреса электронной почты", — пояснили в министерстве.
РИА Новости 13:48
2,2K
Общество

Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции

Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК 17:01
Технологии

Fortnite неожиданно появилась в Google Play

Epic Games вынужденно выпустила Fortnite в Google Play Store для Android, но делать она этого не хотела из-за принципа.
The GEEK вчера в 16:26
12
Армия и оружие

Трамп и эмир Катара обсудили мирное соглашение по Афганистану

Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в среду во время телефонного разговора обсудили необходимость сокращения уровня насилия со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане.
ТАСС 17:25
Экономика

Греф прокомментировал слухи о заморозке вкладов, как в СССР

Глава Сбербанка Герман Греф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о том, что при ухудшении финансово-экономической ситуации власти могут поступить, как президент СССР Михаил Горбачев, который в январе 1991 года подписал указ о запрете выдавать с вкладов граждан более 500 руб. в месяц.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
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Биатлон

Драчев раскритиковал новых тренеров сборной России по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев раскритиковал новых старших тренеров сборной России по биатлону Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, передает "Матч ТВ".
Газета.Ru 13:33
Футбол

Голкипер «Аталанты» из Бергамо за месяц не смог излечиться от COVID-19

Положительный результат теста на COVID-19 получил на руки голкипер футбольного клуба «Аталанта» Марко Спортьелло спустя месяц после первого положительного теста, 22 апреля сообщило итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
ИА Красная Весна 17:16
Общество

Единственный в России завод по производству картошки фри остановился

Группа компаний «Белая Дача» временно остановила работу единственного в России завода по производству картофеля фри.
Lenta.ru 10:34
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM 15:50
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