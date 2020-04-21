Коронавирус

РидусРидусНидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
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«Все решили мэры городов»: почему чемпионат Нидерландов завершится досрочно и сколько еще будет тренировать Дик Адвокат

Спорт день за днемвчера в 14:38

Чемпионат Нидерландов завершен досрочно. Чемпионом объявлен «Аякс»

Metaratingsвчера в 04:20

В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября

Чемпионат21 апреля в 13:58

Премьер-министр Нидерландов запретил проведение футбольных матчей до 1 сентября

Матч ТВ21 апреля в 14:48

В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

ТАСС21 апреля в 14:42

Футбольный союз Голландии хочет досрочно закончить чемпионат страны

Спорт-Экспресс21 апреля в 16:21

Чемпионат Голландии по футболу будет завершён досрочно

Sport.ru21 апреля в 15:59
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Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,5K
Энергетика

Цена нефти Brent выросла более чем на 16%

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
1,3K
Происшествия

В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
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Экономика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Культура

Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»

Lenta.ru вчера в 23:14
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Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
895
Происшествия

Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома

В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
14K
Шоу-бизнес

Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
1K
Общество

Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции

Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
2,9K
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик

Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
21
Общество

В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса

В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
3
Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
1,9K
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Политика

Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК

Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
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Шоу-бизнес

Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета

У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
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Общество

Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом

Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
8
Происшествия

В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
328
Общество

Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах

Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
8,4K
Общество

В России планируют создать единый центр контроля за водителями

В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
9
Происшествия

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным специалистов, угроза возникновения цунами отсутствует.
Российская газета 20 апреля в 01:30
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций

Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
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Наука

Назван главный способ передачи коронавируса

Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
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Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
1,2K
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось

Lenta.ru вчера в 01:56
1,1K
Экономика

Компании с долгами по налогам останутся без господдержки

Доступ к господдержке закроют для тех компаний, у которых были задолженности по состоянию на 1 января 2020 года.
News.ru 00:52
Общество

Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса

Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
1,4K
Происшествия

В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21 апреля в 00:39
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