Коронавирус
РидусНидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
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«Все решили мэры городов»: почему чемпионат Нидерландов завершится досрочно и сколько еще будет тренировать Дик Адвокат
Спорт день за днемвчера в 14:38
В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября
Чемпионат21 апреля в 13:58
Премьер-министр Нидерландов запретил проведение футбольных матчей до 1 сентября
Матч ТВ21 апреля в 14:48
Автоматически обработано 7160 источников, обновлено в 01:21, Ашберн
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Энергетика
Цена нефти Brent выросла более чем на 16%
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE ускорила рост до 16,1% и достигала отметки в $22,45 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.
ТАСС вчера в 10:18
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Экономика
Что случилось за день. Главные новости РБК
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах Систему цифровых пропусков следует распространить по всей территории России.
РБК вчера в 12:00
Культура
Чулпан Хаматова ответила хамоватым критикам «Зулейха открывает глаза»
Lenta.ru вчера в 23:14
Политика
Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
Происшествия
Полицейские получат право вскрывать автомобили и оцеплять дома
В правительстве подготовили законопроект, согласно которому полицейские получат право вскрывать автомобили, оцеплять жилые дома и ограждать места проведения массовых мероприятий.
Газета.Ru вчера в 07:31
Шоу-бизнес
Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
НТВ вчера в 04:10
Экономика
Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать антисептик
Роспотребнадзор подчеркивает, что в эффективных антисептиках содержится на менее 60−80% этилового или изопропилового спирта.
REGNUM 01:01
Общество
В Харбине ограничили передвижения из-за коронавируса
В китайском Харбине ввели ограничительные меры, чтобы помешать распространению коронавируса, сообщает в среду агентство China News.
Интерфакс вчера в 10:29
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Политика
Путин уволил начальника Главного военного следственного управления СК
Москва, 22 апреля 2020, 22:50 — REGNUM Президент России Владимир Путин освободил Александра Сорочкина от должности замруководителя Следственного комитета России.
REGNUM вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Волочкова пожаловалась на пропажу крупной суммы денег со счета
У российской балерины Анастасии Волочковой c банковской карты пропала крупная суммa. Об этом онa рассказалa в своем аккаунте в Instagram.
Известия вчера в 16:50
Общество
Еще у девяти жителей Кузбасса подтвердили заражение коронавирусом
Заражение коронавирусной инфекцией подтвердилось еще у девяти жителей Кузбасса, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:30
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
Общество
Собянин предложил ввести цифровые пропуска во всех регионах
Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю территорию России.
РБК вчера в 10:18
Общество
В России планируют создать единый центр контроля за водителями
В России ведется работа по созданию единого федерального центра автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Известия вчера в 20:30
Происшествия
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,1. По данным специалистов, угроза возникновения цунами отсутствует.
Российская газета 20 апреля в 01:30
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сообщил о росте числа госпитализаций
Утром 22 апреля Проценко сообщил, что на лечении в Коммунарке состоят 604 человека, у 403 из которых диагностировали коронавирус.
РБК вчера в 16:07
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» заблудилось
Lenta.ru вчера в 01:56
Экономика
Компании с долгами по налогам останутся без господдержки
Доступ к господдержке закроют для тех компаний, у которых были задолженности по состоянию на 1 января 2020 года.
News.ru 00:52
Общество
Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
Происшествия
В Новосибирской области зафиксировали три новых случая коронавируса
За минувшие сутки в Новосибирской области было зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом нового типа.
Газета.Ru 21 апреля в 00:39