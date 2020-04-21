Коронавирус

РидусРидусНидерланды могут досрочно завершить футбольный чемпионат страны

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) в ходе видеоконференции 21 апреля призвал 55 национальных федераций доиграть чемпионаты их стран. Одновременно с этим премьер-министр Нидерландов Марк Рютте продлил запрет массовых мероприятий до 1 сентября.
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Чемпионат Голландии по футболу будет завершён досрочно

Sport.ru15:59

В Нидерландах сообщили о досрочном завершении сезона

Советский спорт14:56

Футбольный союз Голландии хочет досрочно закончить чемпионат страны

Спорт-Экспресс16:21

Премьер-министр Нидерландов запретил проведение футбольных матчей до 1 сентября

Матч ТВ14:48

В Нидерландах продлили запрет на массовые мероприятия до 1 сентября

ТАСС14:42

В Голландии запретили футбол до 1 сентября. Чемпионат страны завершен досрочно

Sport24.ru14:50

В Нидерландах проведение профессиональных футбольных турниров запрещено до 1 сентября

Чемпионат13:58
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Экономика

Netflix удвоила прибыль из-за карантина

Американская корпорация Netflix увеличила базу своих подписчиков на 15,8 млн пользователей в первом квартале 2020 года по сравнению с 9,6 млн за аналогичный период предыдущего года, свидетельствует отчетность стриминговой платформы.
Взгляд.ру 20:17
Армия и оружие

Норвегия назвала Россию главной угрозой

Норвегия сообщила, что Россия представляет собой угрозу и является главным противником.
Телеканал 360° 09:47
Общество

Скворцова спрогнозировала выход на плато по коронавирусу до мая

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что Россия выйдет на плато по коронавирусу до конца апреля.
Газета.Ru вчера в 14:31
1,1K
Общество

Новые ограничительные меры вводятся в Кузбассе в связи с коронавирусом

На территориях Анжеро-Судженского городского округа и Яйского муниципального округа вводятся дополнительные ограничительные мероприятия.
Сибдепо 06:01
6
Происшествия

В Междуреченске целая семья заразилась коронавирусом

В Междуреченске коронавирусом заразилась целая семья из трех человек. Эти случая были выявлены по состоянию на утро вторника, 21 апреля.
Комсомольская правда - Кемерово 03:19
16
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
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Общество

Лукашенко уверен, что в течение месяца мировая экономика восстановится

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что через месяц мировая экономика вернется к нормальному состоянию, несмотря на пандемию Covid-19.
Mockva.ru 04:56
59
Политика

Трамп прокомментировал сообщения о здоровье Ким Чен Ына

Никто не подтверждал сообщения об ухудшении состояния здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына, сообщил президент США Дональд Трамп, подчеркнув, что желает своему коллеге из КНДР здоровья и удачи.
RT на русском 19:18
10
Общество

Объявлена дата старта тестирования на антитела в России

Объявлена дата старта массового тестирования на антитела к коронавирусу.
Lenta.ru 19:47
108
Общество

В Республике Алтай из-за коронавируса закрыли район

Как уже сообщал amic.ru, ранее коронавирус был выявлен у двух рабочих, которые вахтовым методом трудились на стройке в Турочакском районе.
АМИТЕЛ 03:54
23
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии COVID-19

Врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз о пике заболеваемости COVID-19 в России оказался ошибочным.
РИА Новости 21:10
4
Шоу-бизнес

В сеть попало видео празднования Пасхи в семье Анастасии Заворотнюк

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео того, как семья актрисы подготовилась к празднованию Пасхи.
Popcornnews.ru вчера в 09:40
35
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5,2K
Общество

Власти Москвы обязали жителей с симптомами ОРВИ соблюдать карантин

Жители Москвы с симптомами ОРВИ обязаны соблюдать карантин так же, как лица с подтверждённым диагнозом COVID-19.
RT на русском 09:22
2,2K
Гаджеты

Представлен доступный геймерский смартфон Nubia Play 5G

Китайская компания Nubia представила игровой смартфон Play 5G, который оценен в 340 долларов.
Megaobzor.com 16:04
4
Экономика

Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам

Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 16:33
10K
Общество

Кремль прокомментировал виртуальные митинги

Кремль с большим вниманием относится к сообщениям людей, которые сообщают о своих сложностях, возникших из-за коронавируса, но преувеличивать и обобщать "разговорчики" не стоит, заявил во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:33
1,5K
Политика

В США предсказали более сложную волну коронавируса следующей зимой

Вторая волна коронавируса в Соединенных Штатах следующей зимой может оказаться хуже, чем нынешняя.
Известия 21:43
Общество

Российские девятиклассники смогут сдать ОГЭ в своих школах

Отмечается, что в 2020 году сдавать ОГЭ будет около 1,4 млн российских школьников.
Областная газета 11:45
170
Общество

Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко

Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском 14:06
27
Авто

ГАЗ выпустит новый среднетоннажный грузовик

«Группа ГАЗ» работает над новым бескапотным грузовиком.
Автоновости дня 04:40
26
Автоспорт

Себастьян Феттель отказался от предложения Ferrari по новому контракту

Autosport.com.ru 05:54
1
Общество

Верховный суд объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции

Верховный суд (ВС) России объяснил порядок наказания за нарушение самоизоляции.
Lenta.ru 19:43
602
Кино

Омский режиссер Иван Щеголев скончался от коронавируса

Город55.ру 10:21
32
Технологии

Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2020 Update

Несколько дней назад Microsoft официально анонсировала новый крупный апдейт для Windows 10.
Игромания.ру 19 апреля в 13:27
52
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 20:10
26
Общество

Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на ИВЛ

Искусственную вентиляцию легких (ИВЛ) в столичном медцентре в Коммунарке проводили 51 пациенту с коронавирусной инфекцией, респираторная терапия 25 из них продолжается, трех больных удалось перевести в палату, сообщил главврач больницы Денис Проценко на своей странице в соцсети Facebook.
РИА Новости 18:40
187
Общество

Сразу 41 человек заразился коронавирусом за сутки в Алтайском крае

По данным регионального оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса COVID-19 к 21 апреля количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае выросло до 127.
Континент Сибирь Online 03:30
63
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в центре Читы

Байкал24 21:40
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Энергетика

Фантастическое падение цен на нефть обойдет стороной Россию

Отрицательная цена сложилась на поставочный фьючерс на нефть сорта WTI с датой закрытия сегодня и с поставкой на май.
Взгляд.ру 14:40
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