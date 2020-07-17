Политика

Газета.RuГазета.RuНидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. Расследованием занимается фонд безопасности полетов.
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с чего всё началось

Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо при крушении MH17

Амстердам расследует, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения малайзийского Boeing, сообщили РИА Новости в МИД Нидерландов. Дело MH17 Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком.
РИА Новости11:06

Подробнее о событии

Амстердам выяснит, почему Киев не закрыл небо при крушении MH17

РИА Новости11:06

Нидерланды начали расследование против Украины по делу MH17

URA.Ru11:01

Началось расследование по факту не закрытого Украиной неба в зоне крушения MH17

Взгляд.ру10:41

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

Газета.Ru10:49

Нидерланды заявили о начале расследования действий Украины при крушении MH17

Lenta.ru10:45

Нидерланды начали расследование против Киева по делу о крушении Boeing MH17

Комсомольская правда11:00

Началось расследование о незакрытии Украиной неба перед гибелью рейса MH17

Московский Комсомолец10:39
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 11:11, Ашберн
Религия

Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале

Российская газета 03:26
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Происшествия

В Калмыкии начальник колонии задержан за пособничество террористам

Элиста, 17 июля 2020, 16:38 — REGNUM Начальник исправительной колонии № 2 в Республике Калмыкия задержан по подозрению в пособничестве террористам — террористическая ячейка была создана заключенными и действовала прямо на территории колонии.
REGNUM 09:38
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Футбол

Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»

Не вижу фаворита в нашем противостоянии, потому что нас ждёт кубковая встреча.
ГЛАС.RU 10:37
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Андре Шюррле завершил карьеру игрока в 29 лет

РИА Новости 08:55
Происшествия

ТАСС: дело о ДТП с Ефремовым передано в прокуратуру

Коммерсантъ 09:36
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Общество

Рабочие «Лахта Центра» в Петербурге завершили забастовку

Ранее в пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что рабочие, большинство из которых трудовые мигранты, в пятницу устроили забастовку в районе "Лахта Центра" в Петербурге, требуя выплат, выходящих "за рамки трудовых договоров".
РИА Новости 09:48
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Армия и оружие

Первый российский лёгкий бронеавтомобиль создан в Арзамасе

Легкий бронеавтомобиль "Стрела" внешне напоминает знаменитый арзамасский "Тигр". Хотя на самом деле корпус и "лицо" у нее другие.
ГТРК Нижний Новгород 08:00
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Происшествия

Суд отправил в СИЗО Александра Гайдука, задержанного УФСБ

Общественное мнение 09:15
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Экономика

Минстрой России призвал снизить стоимость жилья

В условиях экономической ситуации, сложившейся из-за пандемии коронавируса COVID-19, в России необходимо сделать цены на жилье более доступными для населения, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
Коммерсантъ 09:56
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Здоровье

Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
RT на русском 10:46
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Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
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Общество

Китайский такси-сервис Didi собрались запустить в России в августе

Китайский агрегатор такси Didi может начать работу в России в августе, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.
Интерфакс 10:41
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии

Газета.Ru 08:44
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Происшествия

Экс-ведущую музыкального канала изнасиловали в отеле в центре Москвы

Как рассказала пострадавшая, все произошло в номере гостиницы на улице Новинский бульвар в центре Москвы.
Комсомольская правда 04:05
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Здоровье

Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы

Минздрав планирует большую поставку вакцины от гриппа во все регионы России, чтобы снизить заболеваемость тяжелыми формами коронавируса.
Известия 08:48
5
Общество

Рособрнадзор: задания для ЕГЭ по химии взяты из школьного курса

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сети появилась петиция за отмену результатов ЕГЭ по химии, её автор утверждает, что задания на тестировании 16 июля были слишком сложными.
REGNUM 08:50
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Общество

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Газета.Ru 10:50
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Шоу-бизнес

Ванесса Паради и Вайнона Райдер поддержали Джонни Деппа в суде

Бывшие девушки голливудского актера Джонни Деппа Ванесса Паради и Вайнона Райдер выступили в суде с защитной речью, они назвали обвинения его экс-супруги Эмбер Херд о домашнем насилии ложными.
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Общество

Собянин заявил об иммунитете к коронавирусу у 60% жителей Москвы

В Москве у 60% жителей сформировался коллективный иммунитет к коронавирусу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
RT на русском 06:25
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Наука

Определен ключевой фактор замедления старения

Выяснилось, что в замедлении процесса старения человека существенную роль играет поддержание нормального уровня железа в крови.
ToDay News Ufa 08:49
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Единоборства

UFC отказал российскому бойцу из-за нацистской татуировки

Российский боец смешанных единоборств Алексей Кисер рассказал, что был исключен из промоушена из-за неонацистской татуировки.
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Шоу-бизнес

Бузова снялась для обложки Playboy в четвертый раз

Поклонники гадают, увеличивала ли певица грудь Бывшая участница, а ныне ведущая реалити-шоу "Дом − 2" Ольга Бузова снова снялась для обложки нового выпуска популярного мужского журнала Playboy.
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Происшествия

На Балткосе нашли тело утонувшего в воскресенье москвича

Установлена личность мужчины, тело которого нашли отдыхающие на Балтийской косе. Им оказался 35-летний москвич, утонувший в воскресенье.
Клопс 10:02
Политика

В Кремле заявили об отсутствии решения Путина по отставке Фургала

Президент России Владимир Путин пока не принял решение об отставке губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Экономика

Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж

Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%. Такую льготу утвердило правительство в «дорожной карте» по трансформации делового климата (ТДК) в сфере корпоративного управления.
РБК вчера в 00:00
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Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссия останется для России близкой и родной

Белоруссия всегда останется для России близкой и родной страной, заявил в пятницу в Минске президент республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 10:51
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Политика

В Турции назвали ожидаемую дату запуска авиасообщения с Россией

В Турции ожидают, что пассажирские авиаперевозки с Россией, приостановленные из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, будут возобновлены 25 июля.
Lenta.ru 10:53
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Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный сингл

Пол Маккартни и Ринго Старр, бывшие участники группы The Beatles, записали новую версию песни A Beautiful Night.
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Экономика

Россия потеряла зарубежных инвесторов

Отмена негласных льгот для зарубежных инвесторов, "крымская весна" и уголовные преследования по экономическим делам отбили желание иностранцев сотрудничать с нашим государством.
Аргументы недели 10:57
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Астрономы обнаружили самый далекий гамма-всплеск во Вселенной

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