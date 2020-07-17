Эксперты изучат роль Киева в деле о крушении малайзийского Boeing, рассказали РИА Новости в МИД Нидерландов.

с чего всё началось

Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. Расследованием занимается фонд безопасности полетов.

Нидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17

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