Политика
Газета.RuНидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. Расследованием занимается фонд безопасности полетов.
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Эксперты изучат роль Киева в деле о крушении малайзийского Boeing, рассказали РИА Новости в МИД Нидерландов.РИА Новости11:06
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
Здоровье
Онколог назвал симптом, который пациенты часто принимают за гастрит
Стало известно, что врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал на своей странице в социальной сети о том, какими сложностями обладают диагностика и проявление язвы желудка.
ToDay News Ufa вчера в 05:05
Экономика
Собянин заявил о восстановлении экономики Москвы за полгода
«Если не случится радикальных изменений, то в течение полугода мы выйдем на нормальное развитие экономики и бюджета», — сказал мэр.
РБК 13:36
Здоровье
Врачи назвали заболевания, исключающие применение вакцины от COVID-19
Вакцина от коронавируса подойдет всем, кроме людей с тяжелыми хроническими заболеваниями иммунной системы, заявил РИА Новости директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
РИА Новости 13:58
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
Экономика
Жириновский считает выгодной деноминацию
Москва, 16 июля 2020, 14:58 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский допустил проведение деноминации в России.
REGNUM вчера в 07:58
Здоровье
Минздрав назвал медицину в Санкт-Петербурге одной из лучших в России
Санкт-Петербург посетил заместитель Министра здравоохранения Олег Гриднев, который остался более чем доволен уровнем медицины в Северной столице в нелегкое время пандемии коронавируса.
КП - Санкт-Петербург 12:51
Общество
Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке
Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
Две машины, нарушая правила, вклинились в военную колонну под Ярославлем, что привело к ДТП, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
РИА Новости 06:38
Политика
Штабы трех кандидатов в президенты Белоруссии сообщили об объединении
Тихановская, Бабарико и Цепкало сформулировали пять основных принципов кампании, в том числе призыв граждан участвовать в выборах, становиться наблюдателями, использовать механизмы для фиксации голоса, а также требование к властям страны освободить всех «политических и экономических заключенных».
ФАН вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Кудрявцева перестала общаться с некоторыми коллегами по шоу-бизнесу
Ведущая чувствует себя моложе 32-летнего супруга Звезда российского ТВ Лера Кудрявцева решила пообщаться со своими подписчиками — в частности, поотвечать на самые популярные и интересные их вопросы.
WomanHit.ru 03:21
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
Политика
Цукерберг заявил о неэффективности борьбы с коронавирусом в США
«К настоящему моменту очевидно, что график [распространения инфекции] в США значительно хуже, чем во многих других странах, а наше правительство и администрация намного менее эффективно справляются с этим», – заявил Цукерберг директору Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, передает ТАСС.
Взгляд.ру 13:48
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Стриминговым сервисом Netflix был опубликован список наиболее популярных фильмов.
CT news 09:38
Футбол
Семак не стал выделять фаворита в противостоянии «Спартака» и «Зенита»
Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о грядущем поединке со «Спартаком» в рамках Кубка России.
Vprognoze.ru 11:50
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 13:30
Происшествия
Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала
Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
Политика
Лукашенко ждет Путина на личную встречу в Минске
Газета.Ru 11:13
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Лезги газет 10:13
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек
Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
Политика
В Конгресс США внесли законопроект о санкциях против Турции за С-400
Вашингтон, 17 июля 2020, 20:32 — REGNUM В Конгресс США республиканцы внесли законопроект о санкционных мерах против Турции за покупку Анкарой у России зенитно-ракетных систем С-400.
REGNUM 13:32
Общество
В «красной зоне» по коронавирусу оказались 18 штатов США
В США 18 штатов вошли в «красную зону» в связи с высокими темпами распространения коронавируса, сообщает Daily Beast, ссылаясь на секретный документ американского правительства.
Взгляд.ру 09:51
Общество
В Оренбуржье коронавирусный режим продлён по 2 августа
Оренбург, 17 июля 2020, 20:12 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер внес изменения в указ «О мерах по противодействию распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».
REGNUM 13:12
Здоровье
Диетолог назвал пять самых вредных продуктов на завтрак
UfacityNews.ru вчера в 02:20
Общество
Навальному предъявили подписку о невыезде по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный сообщил, что ему предъявили подписку о невыезде.
Gazeta.SPb 05:51
Здоровье
Профессор: «Американцы поразительно эгоистичны» (Svenska Dagbladet, Швеция) (Svenska Dagbladet)
Во многих штатах инфекция распространяется все быстрее, и прогноз для охваченных эпидемией США очень мрачный.
ИноСМИ 10:25
Путешествия
Стало известно о не помещающихся на пляжах Сочи туристах
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах.
Lenta.ru вчера в 22:32
Авто
Nissan представил самый маленький кроссовер
Японский автопроизводитель официально представил концепт нового субкомпактного кроссовера Nissan Magnite.
Моя Москва.онлайн 10:05
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости 13:45