Политика
Газета.RuНидерланды начали расследование о незакрытии неба в зоне крушения MH17
Нидерланды начали расследование, почему Украина не закрыла небо в зоне крушения малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году, передает РИА "Новости" со ссылкой на МИД страны. Расследованием занимается фонд безопасности полетов.
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Фонд безопасности полетов выяснит, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения малайзийского Boeing, сообщили РИА Новости в МИД Нидерландов.РИА Новости11:06
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«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом
Как сообщили в уфимском клубе, контракт с 27-летним финским хоккеистом рассчитан на два сезона.
Metaratings 09:38
Армия и оружие
Двое украинских диверсантов убиты при попытке проникнуть в ДНР
Басурин Представитель ДНР уточнил, что потери ВСУ — двое убитых.
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Депутат Рады заявил, что США испытывают на Украине отравляющие вирусы
«Лаборатории сегодня работают на Пентагон и американскую разведку, проводя неизвестные нам на сегодняшний день эксперименты над людьми, исследования боевых отравляющих веществ, боевых вирусов», – заявил Кузьмин.
ФАН 11:31
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В Волгограде из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалась главный врач поликлиники №3 Ирина Гайдук.
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РИА Новости 09:58
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев высказался о скором начале нового сезона чемпионата России.
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Происшествия
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника колонии в Республике Калмыкии Павла Батаева, которого подозревают в пособничестве терроризму.
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Астронавты Кэссиди и Бенкен вернулись на МКС после выхода в космос
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Сергей Собянин поздравил с 75-летием композитора Алексея Рыбникова
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