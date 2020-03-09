Происшествия

Rusvesna.suRusvesna.suВ Гааге начался суд по делу о крушении «Боинга» MH17 на Донбассе

9 марта окружной суд Гааги (Нидерланды) начал рассмотрение дела о крушении малайзийского «Боинга» MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Один из судей в ходе представления заверил, что суд «постарается быть объективным» и готов заниматься рассмотрением дела «столько, сколько потребуется».
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