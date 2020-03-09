Происшествия
Rusvesna.suВ Гааге начался суд по делу о крушении «Боинга» MH17 на Донбассе
9 марта окружной суд Гааги (Нидерланды) начал рассмотрение дела о крушении малайзийского «Боинга» MH17 на Донбассе в июле 2014 года. Один из судей в ходе представления заверил, что суд «постарается быть объективным» и готов заниматься рассмотрением дела «столько, сколько потребуется».
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Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр менее чем через месяц после рождения сына Давида.
Технологии
Чрезмерное использование смартфонов может привести к деменции
При чрезмерном использовании смартфона и компьютера может возникнуть переутомление мозга, что впоследствии может развиться в маразм и депрессию.
Кино
Актер Макс фон Сюдов умер в возрасте 90 лет
Происшествия
В якутском пункте передержки нашли около ста мертвых собак и кошек
Экономика
Курс рубля вновь незначительно снизился
Курс российской нацвалюты на рынке Forex продолжает опускаться по отношению к доллару и евро после обвала нефтяных котировок, следует из данных торгов.
Наука
Ученые нашли в кишечнике спусковой механизм аллергии на арахис
Оказалось, что у аллергиков в кишечнике живут узнающие арахисовые белки В-лимфоциты (B-клетки), которые и вырабатывают IgE — иммуноглобулин, напрямую связанный с аллергией.
Происшествия
Самолёт SSJ-100 совершил посадку в Шереметьеве
Энергетика
Источник сообщил о готовности российских нефтяников к обвалу цен
Российские нефтяники были готовы к разрыву отношений с ОПЕК и возможному обвалу цен на нефть.
Здоровье
Названы пять стран высокой частотой заражения коронавирусом в мире
Страна Южная Корея занимает первое место по частоте заражения новым вирусом "коронавирусом".
Спорт
Большунов выиграл гонку на 50 км на этапе Кубка мира в Норвегии
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Шоу-бизнес
Люба Успенская сказала, что обрубила с дочерью все контакты
Успенская не хочет продолжать общение, делая вид, что совершенно ничего не произошло.
Футбол
«Ростов» переиграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты клуба «Ростов» на своем поле переиграли московский ЦСКА в матче двадцать первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк призвала подписчиков молиться за мать
Дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, опубликовала в Инстаграме новое фото и подписала его словами: «Скоро все будет хорошо».
Политика
СМИ сообщили о намерении Качиньского посетить Смоленск
Председатель польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский намерен посетить Смоленск в десятую годовщину крушения правительственного авиалайнера Ту-154М, в котором погибли его брат и 95 членов правительственной делегации.
Гаджеты
Redmi Note 9 Pro Max получил новый дизайн
Начнем со слогана, который прям указывает на то, что смартфон получит отличную камеру, на что ранее неоднократно указывали руководители Xiaomi и Redmi.
Финансы
Покупку валюты сразу после обвала рубля назвали невыгодной
Приобретение валюты в выходной день 9 марта 2020 года — сразу после обвала нефтяных котировок почти на 30% и роста курса доллара до 75 рублей — может оказаться ошибкой.
Общество
Иран освободил 70 тыс. заключенных из-за угрозы коронавируса
Власти Ирана освободили около 70 тыс. заключенных из-за угрозы распространения коронавируса.
Общество
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Общество
Синоптики предсказали арктические холода и штормовой ветер в Москве в конце недели
В конце текущей недели жителей Москвы ожидают арктические холода со снегом и штормовой ветер до 23 метров в секунду.
Политика
Взрывы прогремели в Кабуле во время инаугурации президента Афганистана
В центре Кабула прогремели взрывы прямо во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
Финансы
Минфин допустил паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
В Минфине объяснили, что это необходимо для стабилизации рыночной ситуации и исключения избыточного давления на долговой рынок.
Энергетика
«Что хорошо для Сечина — хорошо для Кремля, а народ утрется». Зачем глава Роснефти обвалил рубль и при чем тут Рейган
Между прочим, катастрофическое падение рубля стало первым событием в жизни нового правительства.
Происшествия
Под завалами гостиницы в китайском Цюаньчжоу остаются 22 человека
Под завалами гостиницы "Синьцзя" в китайском Цюаньчжоу (провинция Фуцзянь) остаются 22 человека.
Энергетика
МЭА ожидает падения спроса на нефть впервые за 11 лет
Международное энергетическое агентство (МЭА) по итогам 2020 года ожидает снижение спроса на нефть на 90 тыс. баррелей в сутки в базовом сценарии и на 730 тыс. в пессимистичном.
Происшествия
В Забайкалье полицейский избил учительницу из-за воздушных шариков
В Забайкальском крае в одном из сел полицейский избил учительницу в кафе из-за воздушных шариков.
Игры
Фанат создал короткометражный фильм по мотивам S.T.A.L.K.E.R
Политика
Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter слова экс-главы МИД Украины Павла Климкина о катастрофе для Киева из-за посещения западными лидерами Москвы в День Победы.