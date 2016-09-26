Политика
RT на русскомНидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
Читать в источнике
Оценить187
Подробнее о событии
Показать все источники
Власти Нидерландов выразили сожаление в связи с передачей РФ фигуранта дела MH17
Интерфаксвчера в 09:55
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:29, Вашингтон
Политика
Сенцов отреагировал на обмен заключенными между РФ и Украиной
Газета.Ru вчера в 20:13
Единоборства
Нурмагомедов опять выпрыгнул из клетки
Хабиб Нурмагомедов после победы над американцем Дастином Порье выпрыгнул из октагона.
Lenta.ru вчера в 18:41
Здоровье
Названы лечебные свойства водки
Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика
В Москве открылись избирательные участки на выборах в гордуму
В Единый день голосования, 8 сентября, жители столицы смогут проголосовать за кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва.
Коммерсантъ 01:00
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщили в пресс-службе Кремля.
РИА Новости вчера в 23:45
Единоборства
Бен Аскрен: «Хабиб — зверь»
Боец UFC Бен Аскрен прокомментировал победу действующего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова в бою против американца Дастина Порье.
Матч ТВ 00:21
Политика
В Киеве рассказали об уголовных делах 13 переданных России заключенных
На Украине военные прокуроры провели досудебное расследование и поддержали гособвинение в отношении 13 из 35 лиц, по которым была впоследствии достигнута договоренность с Россией о взаимном освобождении заключенных.
Известия 00:14
Армия и оружие
В Йемене арабская коалиция сбила запущенный хуситами беспилотник
Арабская коалиция перехватила и сбила беспилотник, запущенный мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) с территории провинции Амран в Йемене, передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление коалиции.
РИА Новости вчера в 16:49
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник вчера в 11:59
Происшествия
В Белоруссии поймали гулявшего по деревне слона
REGNUM вчера в 15:21
Происшествия
Омский аэропорт остался без электричества
Сиб.фм вчера в 11:47
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
В Польше призвали к улучшению отношений между Москвой и Варшавой
Польский журналист Лукаш Гадзала призвал руководство своей страны к нормализации отношений с Россией, об этом 5 сентября сообщается в его авторской статье, опубликованной изданием Rzeczpospolita.
REGNUM 00:52
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru вчера в 01:59
Музыка
Игорь Крутой засмущался во время танца с Егором Кридом
Композитор и продюсер Игорь Крутой потанцевал вместе с певцом Егором Кридом во время вечеринки.
Телеканал 360° вчера в 13:12
Политика
В Петербурге сегодня пройдут губернаторские выборы
Четвёртый претендент на губернаторское кресло – депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бортко – снялся с выборов за неделю до голосования.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Киркоров и Панайотов пришли на открытие пироговой лавки Лепса
В минувшую субботу на Мясницкой улице в российской столице открылась первая пироговая лавка, владельцем которой является знаменитый певец Григорий Лепс.
Дни24 00:43
Политика
В Хабаровском крае начался Единый день голосования
AmurMedia.ru вчера в 18:32
Политика
Трамп поздравил Россию и Украину с обменом пленными
7 сентября состоялся обмен пленными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35».
Коммерсантъ вчера в 11:23
Политика
Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной
Бывший украинский президент Петр Порошенко выразил мнение по поводу произошедшего между Россией и Украиной обмена заключенными.
Газета.Ru вчера в 10:28
Космос
Учёные признали, что инопланетяне на самом деле могут светиться
Настоящих инопланетян никто до сих пор не видел.
Ferra 06 сентября в 07:09
Футбол
«Локомотив» рассказал о повреждении Чорлуки
«Локомотив» прокомментировал состояние защитника Ведрана Чорлуки, который травмировался в товарищеском матче с юрмальским «Спартаком».
Sportbox.RU вчера в 14:24
Игры
Энтузиаст сделал версию Sid Meier’s Civilization для Microsoft Excel
Энтузиаст под ником s0lly занимается переносом первой части Sid Meier’s Civilization 1991 года выпуска в программу для работы с таблицами Microsoft Excel.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:20
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Политика
Трамп отменил переговоры с главой Афганистана и талибами из-за теракта
Из-за теракта в Кабуле, унесшего жизни 12 человек, в числе которых и один американский солдат, президент США Дональд Трамп отменил запланированные ранее переговоры с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами движения "Талибан" (запрещено в РФ).
Российская газета вчера в 20:33
Шоу-бизнес
Екатерина Колисниченко купила иномарку
Иномарка люкс-класса цвета мокрый асфальт привлекла внимание поклонников, которые отметили хороший выбор звезды «ДОМа-2», а также похвалили немецкое качество автомобиля.
StarHit.ru вчера в 19:30
Политика
Зеленский рассказал о разведении сил в Донбассе
Как рассказал Зеленский, о прекращении войны в Донбассе он договорился с президентом России Владимиром Путиным.
Московский Комсомолец вчера в 12:07
Авто
Hyundai обновила удешевленный аналог кроссовера Kona
Компания Hyundai обновила компактный кроссовер Encino. Новинку презентовали в рамках стартовавшего накануне моторшоу в Чэнду.
Новые автомобили вчера в 22:48