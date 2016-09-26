Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

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