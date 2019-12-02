Политика

ИнтерфаксИнтерфаксНидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
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с чего всё началось
Прокуратура Нидерландов направила российским властям обращение
, в котором пожаловалась на то, что Владимир Цемах, который проходит по делу о крушении самолете Malaysia Airlines MH17 в 2014 году, не был арестован после того, как его передали России.
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В «Викингах» показали Козловского на шаре над Киевом

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