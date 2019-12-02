с чего всё началось

Генпрокуратура Нидерландов направила обращение российским властям, в котором заявила, что бывший командир одного из подразделений "ПВО" ДНР Владимир Цемах, который проходит в Голландии подозреваемым по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе, не был арестован после того, как был отправлен в Россию.

Происшествия Кот задушил младенца на Украине В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.

Экономика Прекратиться могут переводы денег из России в Таджикистан Нацбанк Таджикистана отказался дать отсрочку системам переводов для подключения к нему напрямую, а с 3 декабря без этого работать будет нельзя, отмечает издание «Ъ». Теперь финансовые власти России имеют право принять ответные меры.

Общество Зеленский пообещал снижение тарифов на отопление этой зимой Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минэнерго Украины сегодня, 2 декабря, заявили, что с мая будущего года цены на газ для жителей страны станут рыночными.

Музыка На концерте в Киеве расплакалась Ани Лорак На новогоднем концерте в Киеве не сдержала слез певица Ани Лорак. Ее тронул горячий прием, устроенный зрителями.

Экономика Пакистан вернёт России $93,5 млн долга Россия и Пакистан заключили соглашение, подразумевающее возвращение российской стороне долга в размере $93,5 млн по операциям бывшего СССР.

Игры Зимние ягоды, снежные черти: игровой процесс Little Devil Inside Игру Little Devil Inside поначалу собирались выпустить в 2018 году на PC, PS4, Xbox One и Wii U. Однако в процессе студия выросла до трёх десятков разработчиков, перебралась в новый офис в Сеуле, после чего руководству пришлось перестраивать каналы коммуникации и заново организовывать работу.

Шоу-бизнес Михаил Терехин рассказал, как пользовался Ксенией Бородиной Бывший участник «Дом-2» Михаил Терехин, который ранее состоял в отношениях с Ксенией Бородиной, признался, что использовал свою любовницу в корыстных целях.

Здоровье Врачи свердловской детской больницы пожаловались на низкие зарплаты Сотрудники областной детской клинической больницы №1 (ОДКБ) в Екатеринбурге написали открытое письмо губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву о низком уровне зарплат.

Политика Александр Лукашенко отправился в Сербию с официальным визитом Президент Белоруссии Александр Лукашенко 2 декабря начал двухдневный официальный визит в Сербию, где у него запланирована встреча с главой государства Александаром Вучичем.

Политика Кремль исключил обсуждение статуса Крыма с Зеленским Президент России Владимир Путин даст развернутые и последовательные ответы на вопросы украинского коллеги Владимира Зеленского о принадлежности Крыма, если они возникнут в ходе переговоров в "нормандском формате", отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Шоу-бизнес Лолита Милявская выложила видео в купальнике Лолита предстала в купальнике черного цвета и сняла себя в эффектном ракурсе сверху, что предоставило ей возможность продемонстрировать глубокую зону декольте.