с чего всё началось

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.

Шоу-бизнес Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.

Политика Захарова высказалась о правах жителей Донбасса Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала киевские власти соблюдать права жителей Донбасса, передает ТАСС.

Транспорт В ГИБДД призвали пересадить автомобилистов на общественный транспорт ГИБДД России выступает за пересаживание водителей на общественный транспорт, так как в стране не хватает дорог, чтобы "автомобили чувствовали себя комфортно", сообщил в понедельник заместитель главы Госавтоинспекции РФ Олег Понарьин на семинаре в Москве по безопасности дорожного движения.

Авто Datsun не собирается уходить из России В прошедшие выходные деловое издание Nikkei Asia Review из Японии опубликовало новость, будто бы компания Nissan планирует завершить производство автомобилей Datsun в Индонезии и России.

Происшествия В Бурятии трёхлетнюю девочку забыли на ночь в сугробе «Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.

Экономика Правительство определило направления инвестиций средств ФНБ Правительство Российской Федерации приняло решение о том, что средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будут направлены в развитие внутренних инфраструктурных проектов, как предлагали в Министерстве финансов, а также на предоставление кредитов другим странам, чтобы они приобретали продукцию российского производства, в первую очередь, энергетическую.

Политика США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

Шоу-бизнес Лолита Милявская продемонстрировала в Instagram глубокое декольте Российская эстрадная певица Лолита Милявская продемонстрировала подписчикам в Instagram видео, на котором предстала перед публикой в боди с глубоким декольте.

Политика Путин подписал закон о демонстрации нацистской символики Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий демонстрировать нацистскую и экстремистскую символику при условии осуждения экстремизма и нацизма.

Шоу-бизнес Елизавета Пескова примерила усы знаменитого отца Дочь главы пресс-службы российского президента Дмитрия Пескова Елизавета опубликовала в stories на своей страничке в Instagram забавное видео.

Происшествия В Забайкалье объявлен траур из-за ДТП с автобусом Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил в регионе траур 2 декабря из-за ДТП с автобусом в Сретенском районе, сообщается на официальном сайте края.

Технологии Экран смартфона оказался лидером по содержанию опасных бактерий Экран смартфона может быть рассадником опасных инфекций, и с этой точки зрения он представляет большую опасность, чем, например, поручни в общественном транспорте и ручки магазинных тележек.

Происшествия Назван виновник катастрофы SSJ-100 в Шереметьево Следственный комитет России в результате расследования установил, что в крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Шереметьево виновен командир судна Денис Евдокимов.

Общество Путин запустил газопровод «Сила Сибири» Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.