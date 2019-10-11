Футбол

Soccer.ruSoccer.ruНидерланды одержали волевую победу над Северной Ирландией

Нидерланды — Северная Ирландия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Кубрик»
53′
Бэйли Пикок-Фаррелл
60′
Джонни Эванс
Райан Бабел
Дониэлл Мален
66′
Мартен де Рон
Донни ван де Бек
66′
66′
Кайл Лаферти
Джош Мадженнис
67′
Майкл Смит
75′
Джош Мадженнис
Дензел Думфрис
Люк де Йонг
78′
Мемфис Депай
80′
83′
Джордж Сэвилл
Джордан Томпсон
87′
Корри Эванс
Том Флэнаган
Люк де Йонг
90′+1′
Мемфис Депай
90′+4′
Мемфис Депай
90′+4′
Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча. Мемфис Депай записал на свой счёт два гола.
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