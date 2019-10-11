Сборная Нидерландов, уступая по ходу матча, одержала победу над Северной Ирландией. Все мячи были забиты в последние 15 минут матча. Мемфис Депай записал на свой счёт два гола.

Здоровье Водителей проверят на хронический алкоголизм Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Происшествия В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.

Футбол Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан Матч в Нур-Султане закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Счет открыли хозяева на 34-й минуте матча усилиями Темирлана Ерланова.

Здоровье Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.

Происшествия В Красном море взорвали иранский танкер В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.

Политика Путин и Бердымухамедов обсудили поставки в Туркмению автомобилей Aurus Президент РФ Владимир Путин встретился с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и обсудил с ним поставки в Туркмению автомобилей Aurus и сотрудничество в других сферах экономики.

Авто Новый Volkswagen Golf показали снаружи и внутри Новый Volkswagen Golf будет официально представлен 24 октября и поступит в продажу в Европе до конца года.

Здоровье Минздрав не нашел повода для увольнения главы НИИ онкоцентра Блохина Комиссия Минздрава не нашла оснований для увольнения руководителя НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Н.Н. Блохина Светланы Варфоломеевой, на работу которой жаловалась группа медиков.

Автоспорт Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.

Общество Роскачество нашло нарушения во всех проверенных пивных напитках Роскачество исследовало пивные напитки и обнаружило, что производители маскируют под эту категорию совсем другие по свойству продукты, причем ни один из них не соответствует ГОСТу.

Технологии В России появится сенсорная система мониторинга состояния пациента Сенсорная система мониторинга состояния пациента в режиме реального времени появится в России в 2022 году, промышленный образец разрабатывает Центр компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) на базе МИЭТ, говорится в сообщении оператора Центра - Российской венчурной компании (РВК).

Политика Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта Российский президент Владимир Путин утвердил национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года.