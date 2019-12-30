Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS. Теперь местные власти, вузы, частные компании и печатные издания должны использовать название "Нидерланды".

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Происшествия В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.

Политика Новым временно поверенным в делах США на Украине стала Кристина Квит «Наша заместитель главы миссии США на Украине Кристина Квин теперь стала временным поверенным в делах США», — говорится в сообщении посольства США на официальной странице американского дипломатичексого представительства в социальной сети Facebook.

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