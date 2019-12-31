Общество

Инфо24Инфо24Нидерланды полностью отказались от названия «Голландия»

Власти Нидерландов официально отказались от использования наименования «Голландия» в качестве альтернативного названия страны. С января 2020 года для обозначения названия государства всеми структурами, представляющими страну за рубежом, используется только официальное название — Нидерланды.
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Нидерланды с 1 января официально прекратили использовать название «Голландия»

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Нидерланды в новому году перестали называться Голландией

Росбалт01:42

Голландия официально перестала существовать

Рамблер01:10

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

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Голландцы отказываются от главного слова в своей истории

Взгляд.ру07:01

С 1 января название «Голландия» перестало существовать

Югополис00:08

Название Голландия официально перестало существовать

РБКвчера в 22:58
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Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
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Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем

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Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
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Крымские татары сочли новогоднее обращение Зеленского комическим

"Президент Украины в своем обращении вместо ответов на тот бардак, который все еще продолжается в стране, не забыл крымских татар, проговорив предложение на крымско-татарском языке.
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В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки

Главврача Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
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Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

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СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Яна Рудковская опозорилась, пригласив в дом Деда Мороза

Скандальный музыкальный продюсер решила устроить в своём доме новогоднюю сценку, пригласив Деда Мороза.
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В «Нафтогазе» ответили на критику из-за газового контракта с Россией

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил тем, кто недоволен газовым соглашением с Россией.
Известия 09:06
Происшествия

Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

Следователи и криминалисты выясняют причины взрыва газа в многоквартирном доме в Твери 2 января — проводят осмотр места происшествия, опрашивают жильцов.
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Общество

Палау первым в мире запретило использование крема от солнца

Государство Палау стало первым в мире, где официально запрещено использование солнцезащитного крема, передает BBC в среду, 1 января.
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Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

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Что изменится в России для автомобилистов в 2020 году

Наступил 2020 год, а это значит, что в законодательстве произошли многочисленные изменения.
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Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России

1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
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Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

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Бюджетный смартфон от Nokia 4.2 стал еще дешевле

В феврале 2019 года в рамках пресс-конференции перед стартом выставки MWC 2019 компания HMD Global официально представила сразу несколько новых смартфонов, в том числе бюджетную модель Nokia 4.2.
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Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
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2019 год стал более чем позитивным для мировых фондовых рынков. 2020-й подхватил волну роста и тоже начался с подъема индексов и нефти.
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Умер создатель БМП-2 и БМП-3 Александр Благонравов

Главный конструктор боевых машин пехоты второго и третьего поколений Александр Благонравов скончался на 87-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.
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Радулов повторил личный рекорд в НХЛ

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В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
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Медведев утвердил выплаты врачам за выявление онкозаболеваний

Постановление правительства, которое утверждает правила стимулирующих выплат, подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
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Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав

Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
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Объем газа в ПХГ Украины сократился до уровня ниже 19 млрд кубометров

Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины сократились до уровня ниже 19 млрд кубометров — до 18,934 млрд кубометров, говорится в материалах «Укртрансгаза».
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Вышел трейлер второй части «Тихого места»

Как писал NEWS.ru, ранее медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
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В Перми впервые выступит солист группы Rammstein Тилль Линдеманн

Впервые с концертом в Пермь приедет солист немецкой метал-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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Трамп собрал более $100 млн пожертвований на предвыборную кампанию

Предвыборная программа американского президента Дональда Трампа смогла собрать уже $102,7 млн, сообщил Reuters чиновник, пожелавший остаться анонимным.
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