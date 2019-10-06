Общество

Lenta.ruLenta.ruНидерланды отказались называть себя Голландией

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия.
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Власти Нидерландов решили отказаться от названия «Голландия»

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Нидерланды отказались от названия Голландия

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Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

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Известиявчера в 20:29

Власти Голландии отказываются от названия «Нидерланды»

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Про.Тонкости04 октября в 07:22
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
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«Анжи» может остаться без домашнего стадиона

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В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
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