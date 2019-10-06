Общество
Lenta.ruНидерланды отказались называть себя Голландией
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Нидерланды избавятся от названия «Голландия» в рамках странового ребрендинга
Про.Тонкости04 октября в 07:22
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 03:47, Ашберн
Футбол
«Бавария» проиграла «Хоффенхайму» в матче чемпионата Германии
Мюнхенская "Бавария" проиграла "Хоффенхайму" в матче седьмого тура чемпионата Германии.
Газета.Ru вчера в 11:51
Политика
ФБР задержало и допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту
ФБР задержало и допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая прилетела в США на форум «Диалог Форт-Росс».
Lenta.ru вчера в 19:50
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал планы Турции начать операцию в Сирии
Министр обороны США Марк Эспер прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о готовности страны начать военную операцию на севере Сирии.
Известия вчера в 15:16
Происшествия
Греф сообщил о 35 подозреваемых в утечке данных клиентов Сбербанка
В Сбербанке заявили, что утечка затронула 200 клиентов, отметив, что их деньги в безопасности, так как CVV-коды, логины и пароли от интернет-банка не попали в свободный доступ.
РБК вчера в 14:56
Политика
Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера»
Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".
РИА Новости вчера в 21:03
Армия и оружие
Американский портал рассказал об атаке «русской орды зомби»
Американский портал рассказал об «Атаке мертвецов» русской армии во время боев Первой мировой войны под Осовцом.
ФАН вчера в 22:38
Авто
Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей
Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Космос
«Девятая планета» Солнечной системы может оказаться черной дырой
Дни24 02 октября в 18:00
Политика
Грета Тунберг изменила описание в Twitter после слов Владимира Путина
Шведская экоактивистка Грета Тунберг после высказывания Путина изменила описание в Twitter.
Деловое.ТВ 04 октября в 06:52
Армия и оружие
В России завершается модернизация самой мощной пушки
На «Уралтрансмаше» сообщают о завершении работ по модернизации самоходного артиллерийского орудия «Пион», которое после модернизации будет называться «Малка».
Хакасия-Информ 03 октября в 22:21
Футбол
«Анжи» может остаться без домашнего стадиона
Руководство стадиона из-за долгов не пускает команду тренироваться на поле.
ТК Звезда 03:27
Армия и оружие
В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 11:10
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
Здоровье
Хирург из Краснодара рассказал, когда проведут операцию девочке из США
Южный Федеральный вчера в 05:50
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
В средней полосе России зимний период постепенно сокращается, а летний, напротив, увеличивается.
Lenta.ru вчера в 06:07
Гаджеты
В Samsung снизили цены на смартфоны Galaxy S10
Южнокорейская IT-корпорация снизила цены на Galaxy S10 на 300 долларов.
OAnews вчера в 18:00
Происшествия
МЧС назвало причину задымления в здании МИД России
Газета.Ru вчера в 16:47
Футбол
Хохлов ушел в отставку с поста главного тренера «Динамо»
РЕН ТВ вчера в 09:57
Хоккей
«Питтсбург» – «Коламбус». Кросби подрался с Дюбуа
Sports.ru вчера в 23:59
Единоборства
Адесанья нокаутировал Уиттакера на турнире UFC 243 и стал чемпионом
Нигерийский боец смешанного стиля (ММА) Исраэль Адесанья одержал верх над представителем Австралии Робертом Уиттакером в титульном бою за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе, на турнире UFC 243, проходившем в Мельбурне.
REGNUM 01:52
Общество
Во Владивостоке над новым танкером «Михаил Лазарев» поднят флаг России
Торжественная церемония поднятия государственного флага РФ на новом танкере ледового класса Arc7 "Михаил Лазарев", принадлежащем компании "Совкомфлот", состоялась у причала Морского вокзала во Владивостоке.
ТАСС вчера в 22:55
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости вчера в 03:59
Футбол
Льорис сломал руку за мгновение до гола «Брайтона»
Metaratings вчера в 11:05
Транспорт
В ПДД добавят самокаты и гироскутеры
В ПДД может появиться новый термин - "средства индивидуальной мобильности", под который попадут электросамокаты и гироскутеры.
Российская газета вчера в 01:17
Общество
Садальский раскритиковал Елену Малышеву
Телепрограмма вчера в 18:19
Кино
Опубликован трейлер нового сериала во вселенной «Ходячих мертвецов»
Piter.tv вчера в 15:32